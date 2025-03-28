Давно вышли из моды: антитрендовые джинсы, которые стыдно носить

Модные факапы могут происходить со всеми. Порой это бывает по неосторожности, порой из-за незнания трендов. Чтобы избежать образов с джинсами, которые уже давно никто не носит, советуем узнать об основных антитрендовых позициях.

Джинсы являются любимой вещью многих девушек, однако некоторые фасоны со временем все равно теряют популярность, поэтому от них надо избавляться, пишет 24 Канал.

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Чтобы оставаться в тренде, надо отдавать предпочтение простым и хорошо скроенным моделям джинсов, которые обеспечат комфорт и подчеркнут естественные линии тела.

Джинсы на низкой посадке

Несколько сезонов назад известные бренды представили на подиумах джинсы на низкой посадке, но мода на них так и не закрепилась на модной арене. Известные трендсеттерки совершили несколько выходов в таких джинсах, а потом все равно перешли на высокую посадку, поэтому от таких вариантов стоит отказаться.



Антитрендовые джинсы 2025 года / Фото Pinterest

Джинсы с большими рваностями

Небольшие разрезы на джинсах до сих пор актуальны, однако здесь надо следить за тем, чтобы они не выглядели слишком большими. Лучше выбирать джинсы с хаотичными разрезами, а джинсы со рваностями на коленях одевать не надо.



Антитрендовые джинсы 2025 года / Фото Pinterest

Джинсы с декорированием

Крайне редко можно заметить девушек на улицах с декорированием на джинсах. Всевозможные стразы, блестки, бизер и другие пришитые детали выглядят на дениме не совсем актуально, поэтому о таком варианте надо забыть и выбрать для себя классические, минималистичные изделия.



Антитрендовые джинсы 2025 года / Фото Pinterest

Джинсы из вареного денима

Эти джинсы являются настоящим факапом, потому что уже давно вышли из моды. У них очень несовременный вид, поэтому такие изделия моментально испортят образ. Откажитесь от них в своем гардеробе, чтобы не иметь старомодного вида.



Антитрендовые джинсы 2025 года / Фото Pinterest

Обращайте внимание на трендовые сезонные джинсы. В 2025 году джинсовый гардероб обновится смелыми силуэтами, объемными фасонами и нестандартными деталями. Больше об интересных вариантах джинсов читайте в нашем материале.