5 парфюмов, которые влюбят в себя с первых нот: их аромат поражает

Правильно подобранный аромат способен добавить настроения и уверенности. Определенные запахи настолько невероятно пахнут, что их так и хочется добавить в коллекцию и наслаждаться этим благоуханием.

Духи способны пробуждать воспоминания, возвращать в моменты радости или влюбленности, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

Аромат является проявлением индивидуальности, поэтому это часть идентичности, некий способ говорить о себе без слов. Мы выбрали несколько лучших ароматов, запах которых сразу влюбит в себя.

Какие духи способны влюбить в себя?

Valentino, Born In Roma Donna Born In Roma Donna

Аромат наполнен цветочным миксом из жасмина, розового перца, черной смородины и бурбонской ванили. Он имеет заметный шлейф, который привлекает внимание с первых нот.



Эффектные духи для женщин / Фото Pinterest

Tom Ford, Tobacco Vanille

Парфюм наполнен ванилью, листьями табака и бобами тонка. Звучат не слишком сладко, но достаточно уверенно и соблазнительно.



Эффектные духи для женщин / Фото Pinterest

Chanel, Chance

Этот аромат способен мгновенно улучшить настроение. В композиции сочетается свежесть лимона, розового перца, белого мускуса и пачулей. Парфюм пахнет довольно обольстительно.



Эффектные духи для женщин / Фото Pinterest

Kilian, Sunkissed Goddess Sunkissed Goddess

Запах кокоса цветки тиаре имеют невероятный запах, напоминающий лето и отдых. Аромат точно влюбит в себя всех, кто любит летние нотки.



Эффектные духи для женщин / Фото Pinterest

Byredo, Rouge Chaotique

В этом аромате сладкая слива сочетается с пралине, а также глубокими нотами пачулей и дубового дерева. Парфюм долго остается на коже и прекрасно подходит для вечеров.



Эффектные духи для женщин / Фото Pinterest

Глянец Vogue предлагает несколько ароматов для минималистов, которые хотят ноток нежности и медленного раскрытия запаха на коже. В список входят:

Chloé Immortelle de Chloé;

Louis Vuitton Pur Ambre;

Matière Première Radical Rose;

Fragonard Le Lilas de Fragonard;

Le Labo Fleur d'Oranger 27;

Maison Crivelli Tubéreuse Astrale;

Prada L'Infusion de Gingembre.

Какие культовые духи любили наши мамы?