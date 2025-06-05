Прекрасные духи, которые пахнут свежими цитрусовыми: их ароматы поражают
- Цитрусовые духи идеально подходят для лета, в частности Giorgio Armani Acqua di Gioia, Jo Malone London Lime Basil & Mandarin, Marc Jacobs Daisy Eau So Fresh, Guerlain Aqua Allegoria Limon Verde, и Tom Ford Soleil Brulant.
- Эти ароматы сочетают свежие нотки цитрусов с другими ингредиентами, такими как жасмин, мята, базилик и пряные специи, создавая освежающие и привлекательные духи.
Если вы ищете идеальный парфюм на летнее время, то советуем обратить внимание на цитрусовые ароматы, которые прекрасно подходят к теплым дням. Освежающие духи набирают популярность летом, поэтому расскажем далее о нескольких интересных ароматах с цитрусовыми нотками.
Цитрусовые духи способны перенести нас в отпуск в солнечную страну, деревья которых пахнут апельсинами и лимонами, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Именно это их делает идеальным выбором для жаркого времени года.
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Giorgio Armani – Acqua di Gioia Туалетная вода
Освежающий парфюм окутан нотами пиона, цветами жасмина, коричневым сахаром и розовым перцем. Аромат вдохновлен Амальфитанским побережьем, а ноты мяты и лимона придают запаху особый шарм.
Ароматы, которые пахнут цитрусовыми / Фото In Journal
Jo Malone London – Lime Basil & Mandarin Cologne
Этот парфюм подходит мужчинам и женщинам. В верхних нотах содержится лайм, мандарин и бергамот. Сердце композиции окутано базиликом, тимьяном, ирисом и сиренью, а базу составляют пачули и ветивер.
Цитрусовые духи на лето / Фото In Journal
Marc Jacobs – Daisy Eau So Fresh
Аромат идеально подходит для летних дней. Цветочно-фруктовая композиция подойдет для тех женщин, которые любят сочетание этих запахов. Особого шарма парфюму придает мускус и грейпфрут.
Ароматы, которые пахнут цитрусовыми / Фото In Journal
Guerlain – Aqua Allegoria Limon Verde
Этот аромат тоже подходит мужчинам и женщинам. Запах вдохновлен бразильским коктейлем Кайпириха, который состоит из сахарной ваты, сахара и лайма. Парфюм содержит запах лайма, инжира, белой сирени и жасмина.
Цитрусовые духи на лето / Фото In Journal
Tom Ford – Soleil Brulant
Парфюм сочетает в себе цитрусовые с цветами апельсина и черного меда, а изюминку аромату придает амбра и пряные специи. Аромат подходит для любого времени дня и года.
Ароматы, которые пахнут цитрусовыми / Фото In Journal
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