Прекрасные духи, которые пахнут свежими цитрусовыми: их ароматы поражают

Если вы ищете идеальный парфюм на летнее время, то советуем обратить внимание на цитрусовые ароматы, которые прекрасно подходят к теплым дням. Освежающие духи набирают популярность летом, поэтому расскажем далее о нескольких интересных ароматах с цитрусовыми нотками.

Цитрусовые духи способны перенести нас в отпуск в солнечную страну, деревья которых пахнут апельсинами и лимонами, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Именно это их делает идеальным выбором для жаркого времени года.

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Giorgio Armani – Acqua di Gioia Туалетная вода

Освежающий парфюм окутан нотами пиона, цветами жасмина, коричневым сахаром и розовым перцем. Аромат вдохновлен Амальфитанским побережьем, а ноты мяты и лимона придают запаху особый шарм.



Ароматы, которые пахнут цитрусовыми / Фото In Journal

Jo Malone London – Lime Basil & Mandarin Cologne

Этот парфюм подходит мужчинам и женщинам. В верхних нотах содержится лайм, мандарин и бергамот. Сердце композиции окутано базиликом, тимьяном, ирисом и сиренью, а базу составляют пачули и ветивер.



Цитрусовые духи на лето / Фото In Journal

Marc Jacobs – Daisy Eau So Fresh

Аромат идеально подходит для летних дней. Цветочно-фруктовая композиция подойдет для тех женщин, которые любят сочетание этих запахов. Особого шарма парфюму придает мускус и грейпфрут.



Ароматы, которые пахнут цитрусовыми / Фото In Journal

Guerlain – Aqua Allegoria Limon Verde

Этот аромат тоже подходит мужчинам и женщинам. Запах вдохновлен бразильским коктейлем Кайпириха, который состоит из сахарной ваты, сахара и лайма. Парфюм содержит запах лайма, инжира, белой сирени и жасмина.



Цитрусовые духи на лето / Фото In Journal

Tom Ford – Soleil Brulant

Парфюм сочетает в себе цитрусовые с цветами апельсина и черного меда, а изюминку аромату придает амбра и пряные специи. Аромат подходит для любого времени дня и года.



Ароматы, которые пахнут цитрусовыми / Фото In Journal

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