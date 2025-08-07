Эксперты по ароматерапии и психологии запахов тоже утверждают, что некоторые нотки аромата могут существенно влиять на качества, связанные с достижением успеха. Поэтому, какие духи "пахнут" деньгами, рассказывает 24 Канал со ссылкой на EP.

Читайте также 5 женских духов, что долго будут напоминать о лете и отпуске

Какие духи приносят деньги?

Влияние аромата выходит за пределы личных предпочтений, влияя как на самовосприятие, так и на мировосприятие.

Согласно исследованиям, определенные ароматы, такие как ваниль, сандал, цитрусовые, восточные специи и жасмин, могут повысить чувство уверенности и привлекательности. Такой рост самооценки имеет влияние и на профессиональный успех и финансовое процветание.

На какие ароматы богатства обратить внимание?

Ваниль

Ваниль издавна известна как аромат, ассоциирующийся с комфортом, процветанием и благополучием. Ее теплый, сладкий аромат играет значительную роль в мире парфюмерии, где ее часто используют как базовую ноту, чтобы добавить глубины и стойкости парфюмерным композициям.

Ярким примером для женщин является Shalimar Millésime Tonka Guerlain, и Tobacco Vanille от Tom Ford для мужчин.



Tobacco Vanille от Tom Ford – парфюм, который способен принести успех / Фото Candle Materials

Древесные ноты

В мире парфюмерии древесные ароматы завоевывают признание благодаря своим ассоциациям с силой, стойкостью и процветанием. Эти ароматы вызывают ощущение стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Среди самых известных – сандал. Для женщин древесные аккорды прекрасно воплощены в аромате Coco Mademoiselle Intense от Chanel, в то время, как мужчины могут найти исключительный вариант – Grey Vetiver от Tom Ford.

Цитрусовые акценты

Апельсин и бергамот издавна ассоциируются с понятиями богатства и успеха, в основном из-за их ассоциации с ярким золотистым оттенком. В частности, парфюмированная вода Chance Eau Tendre Chanel выделяется среди женских ароматов, тогда как Tiffany & Love For Him от Tiffany среди мужских.

Восточные специи

На протяжении веков пряные восточные ароматы играли важную роль в ритуалах, направленных на привлечение удачи и процветания, особенно корица и мускус. В современной парфюмерии эти традиционные ароматы продолжают приобретать такую репутацию.

В частности, аромат Prada Paradoxe демонстрирует восточные аккорды для женщин, тогда как мужчины могут найти убедительный вариант в Le Male Le Parfum от Jean Paul Gaultier.



Prada Paradoxe – идеальный аромат для женщины, которая хочет успеха / Фото Scentira

Цветочные ароматы

Цветочные ароматы часто ассоциируются с красотой и достатком, а жасмин в разных культурах является выдающимся символом богатства и процветания. Среди женских духов стоит обратить внимание на Trussardi Delicate Rose и Sauvage Elixir от Dior для мужчин.

Выбирайте парфюм, который вызывает у вас ощущение комфорта и вдохновения – именно такие запахи способны привлечь не только внимание окружающих, но и финансовый успех.