Эти прически прекрасно омолаживают вид и хорошо подходят женщинам в возрасте 45 лет, пишет 24 Канал. На модном Олимпе продолжают оставаться многослойные стрижки, которые не требуют укладки. Стилисты советуют выбирать именно градуированные прически, которые скрывают седину.

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Как подстричься после 45 лет?

Пикси

Стрижка подходит всем женщинам, которые хотят освежить свой вид. Объем в верхней части создает легкость, вытягивает визуально лицо и смягчает четкие линии. Добавить стрижке игривости и женственности можно благодаря челке.



Стрижки для женщин после 45 лет / Фото Pinterest

Многослойный боб

Парикмахеры советуют эту стрижку женщинам, потому что она прекрасно скрывает редкие и тонкие волосы. Прическа добавляет волосам объема, а правильная укладка позволяет всегда оставаться опрятной и красивой. Игра текстур и слоев позволяет обойтись без окрашивания, поскольку седина будет едва заметной.



Стрижки для женщин после 45 лет / Фото Pinterest

Асимметричный боб

Прическа подойдет всем женщинам, которые захотят кардинально изменить свой стиль. Стрижка прекрасно подчеркивает скулы, делает волосы гуще, здоровее и визуально омолаживает. Асимметричный боб является универсальной прической, поскольку подходит для разных типов лица и волос любой структуры.



Стрижки для женщин после 45 лет / Фото Pinterest

Каскад на среднюю длину волос

Дженнифер Лопес в начале лета показала, как можно эффектно выглядеть со стрижкой каскад. Удлиненные пряди скрывают седину по линии роста волос, а длина позволит сделать разнообразные прически, которые скроют седые локоны.



Стрижки для женщин после 45 лет / Фото Pinterest

К слову, светлые оттенки, такие как теплый блонд, пшеничный или медовый, омолаживают образ женщин после 50 лет.