Духи, которые соберут десятки комплиментов: 5 ароматов, с которыми надо познакомиться

Часто невероятный запах духов мы чувствуем в потоке людей. Шлейф некоторых ароматов способен невероятно впечатлить. Чтобы добавить в свою коллекцию духи со стойким ароматом, рекомендуем просмотреть несколько самых популярных из них.

Некоторые духи заполонили внимание многих женщин, поэтому советуем обратить на них внимание, пишет 24 Канал со ссылкой на Ukr. Media. У вас есть прекрасная возможность ознакомиться с лучшими ароматами, композиция которых очарует с первых нот.

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Какие духи имеют лучший шлейф?

PINK MOLéCULE 090.09 от ZARKOPERFUME

Тон аромату придает бокал шампанского, а дальше чувствуется приятная фруктовость благодаря сочным абрикосам. Кислинку уравновешивает черная бузина и орхидея, а базу составляют взбитые сливки с аккордами красного дерева. Этот аромат собирает множество комплиментов.



Духи со шлейфом / Фото Pinterest

Exit The King от Etat Libre d'Orange

Парфюм стартует с запаха густой мыльной пены с мускусным подтоном и перечным обрамлением. Сердце наполняет букет роз и ландыша. База состоит из мха, землистых акцентов пачули и амброксана.



Духи со шлейфом / Фото Pinterest

Emporio Armani Stronger With You Absolutely

Аромат имеет приятную сладость. Несмотря на мужскую принадлежность, парфюм женщины также примеряют и на себя. Стартует аромат с крепкого рома и свежих цитрусовых оттенков бергамота. В сердце ощущается роскошная лаванда и горечь давана. База окутана теплыми нотами каштана, пачулями и мадагаскарской ванилью.



Духи со шлейфом / Фото Pinterest

Tubereuse Nue от Tom Ford

Парфюм окутан сычуаньским перцем, жасмином, туберозой и оттенком какао. В базе присутствует уд и бобы тонка.



Духи со шлейфом / Фото Pinterest

Chloe Eau de Parfum от Chloé

Аромат стартует с запаха пионов, фрезии и нот личи. Сердце парфюма раскрывается розами, ландышем и магнолиями, а в базе чувствуется вирджинский кедр и янтарная амбра.



Духи со шлейфом / Фото Pinterest

К слову, есть несколько летних духов, которые имеют невероятный аромат, что влюбит в себя с первых минут. Какие духи на лето являются лучшими – читайте в нашем материале.