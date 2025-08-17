Асимметричные юбки с потертыми краями, косыми разрезами и неправильными линиями поднимают волны на подиумах, красных дорожках и в обычных магазинах. Этот новый тренд отходит от предыдущего акцента на "спокойной роскоши", сигнализируя о новой эре творческого самовыражения.

Звездные стилисты Дебора Шеридан-Тейлор и Ориона Робб поделились своими советами по внедрению асимметричной моды в стильный гардероб. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

Читайте также На замену балеткам: самая трендовая обувь осени 2025, которая должна быть в гардеробе каждой

Как носить асимметрию?

Модный эксперт Шеридан-Тейлор рекомендует придерживаться принципа баланса при выборе наряда. Она предлагает сочетать сложный низ, например, рваную юбку миди, с простым верхом, например, классической белой футболкой и балетками.

Как вариант, минималистичное платье, дополненное тонкими босоножками, также может достичь этого стильного равновесия.

Асимметрия "создает визуальную линию, что удлиняет силуэт и делает фигуру стройнее". Это разрешение нарушать правила и добавлять индивидуальности,

– говорит она.

Рубашку можно застегивать на разные пуговицы, завязывать на талии или носить наискосок, чтобы подчеркнуть индивидуальный стиль.



Как стильно носить асимметрию / Фото Pinterest

Модные эксперты советуют не затмевать асимметрию рубашки объемными пиджаками, поскольку это может затмить ее эффект.

Кроме того, рекомендуют избегать чрезмерных украшений – фактурный край должен оставаться свободным от принтов или рюшей, чтобы сохранить чистый вид.

Когда дело доходит до обуви, простота является ключевым фактором. Для тех, кто сочетает асимметричные верха со струящимися юбками, отличным выбором будет обувь с острым носком. Между тем минималистичные кроссовки или однотонные туфли на металлическом каблуке без лишних украшений идеально подойдут для урбанистической эстетики.



Правила стиля в асимметричных образах / Фото Pinterest

Для наряда с асимметричным декольте лучше свести аксессуары к минимуму. Вместо традиционных украшений прикосновение хайлайтера на ключице может создать эффект сияния, усиливая общий образ, но не перегружая его.

А о том, как стильно носить белую майку в 2025 году, 24 Канал рассказывал ранее.