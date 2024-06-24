Подробности могут шокировать: балерина откровенно рассказала о закулисье своей профессии

Каждая профессия имеет свои особенности, некоторые из которых могут шокировать нетипичных людей. Одной из таких деятельностей оказался и балет.

Что скрывает жизнь балерины и какие неординарные правила предусматривает ее работа, узнавайте на Lady 24.

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Как выглядит реальная жизнь балерины

Тикток-блогер и балерина из США, которую зовут Оливия, в соцсетях делится своей жизнью и показывает будни артистки балета.

Недавно девушка рассказала о вещах, которые привычны для ее профессии, но могут шокировать других людей.

К примеру, по ее словам, в балете не поощряются разговоры. Диалоги во время занятий, репетиций или во время разговоров руководителей считаются невоспитанными. За это можно получить штраф.

Также запрещено склоняться на танцевальный станок или приседать во время репетиций.

Единственное исключение – упражнения или растяжка во время занятий. В противном случае – это неуважение. Ты должен быть включенным и не лениться,

– делится Оливия.

Какие вещи характерны для работы балерины: смотрите видео

Кроме того, привычной является ситуация, когда работники балета танцуют с травмами или повреждениями. Это могут быть как небольшие кровотечения, так и переломы.

Между тем типичным является и то, что танцовщики изучают и повторяют несколько произведений одновременно.

Могут говорить, что люди, которые работают в балете, не очень умные, но на самом деле мы держим в голове 5 различных хореографий почти все время. Это много. Обычно люди не понимают, каких усилий требует этот навык,

– говорит Оливия.

В дополнение она рассказывает, что хотя может казаться, что ее профессия хорошо оплачиваемая, на самом деле это не так. Большинство начальных должностей вообще не оплачиваются. Зато необходимые вещи для занятий и само обучение стоит довольно дорого. Только пуанты могут стоить около 100 долларов (ориентировочно 4 тысячи).

Вместе с тем Оливия замечает, что существует определенное представление о балетной моде, которая якобы милая и нежная, но в реальности большинство работников балета выглядят иначе и носят темную, старую и даже поврежденную одежду для тренировок.

Также, по ее словам, существует распространенное представление, что работа в балете довольно приятная и милая. Однако это не так. Только 3% людей, которые учатся балету, действительно начинают работать в театрах, поэтому это довольно конкурентная сфера, которая требует много усилий.