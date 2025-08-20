Американская супермодель Белла Хадид снова привлекает внимание мира моды. На этот раз благодаря яркому платью, сочетающему элементы искусства, этники и авангардного дизайна.

Этот образ Хадид выходит за пределы моды, и служит эстетическим высказыванием, полным глубокого смысла. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ее Instagram.

Какое платье выбрала Белла Хадид?

Модель продемонстрировала белоснежный наряд, украшенный яркой вышивкой, отражающей традиционные палестинские узоры.

Это произведение искусства,

– написала она в заметке.

Как известно, платье было разработано талантливой молодой палестинской художницей. Образ несет в себе значительный символизм, поскольку так Белла отстаивает палестинскую культуру, чтя при этом свое наследие, ведь ее отец, Мохаммед Хадид, имеет палестинское происхождение.

Белла Хадид чтит культурное наследие страны, откуда происходит ее отец / Фото из инстаграма @bellahadid

Платье демонстрирует воротник-поло, декольте на пуговицах и открытую спинку, дополненную высоким разрезом на юбке, что элегантно открывает ногу.

Изготовлено из легкой белой ткани, которая прекрасно контрастирует с яркой вышивкой, это платье отличается своей уникальной эстетикой. Отделка обогащена красочными орнаментами и символами, напоминающие палестинскую вышивку, добавляя изделию глубокий этнический нарратив.



Белла Хадид показала стильное платье в стиле этно и бохо / Фото из инстаграма @bellahadid

Завершают ансамбль золотой пояс и браслеты, украшающие обе руки, внося в общий образ оттенок богемной роскоши. Дизайн можно классифицировать как бохо-шик, что характеризуется использованием натуральных тканей, этнических мотивов и ручной вышивки – признаков богемного стиля.

Более того, использование вышивки и орнаментов, отсылающих к палестинским культурным кодам, выводит платье за рамки простой моды, превращая его в значимую репрезентацию наследия. Этот дизайн не только соответствует современным тенденциям, но и отдает дань уважения богатым культурным традициям.

