С чем носить белые брюки летом: 5 лучших идей

Белые брюки летом являются одними из самых популярных, поэтому их невозможно обойти вниманием. В жаркие дни льняные костюмы, расслабленные платья, шорты и топы занимают ведущее место, но отказаться от белых брюк невозможно.

Легкие брюки в белом цвете является одним из крупнейших трендов сезона, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Эти брюки являются практичными, потому что легко сочетаются с различными вещами в гардеробе.

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С чем носить белые брюки в летнее время?

Впрочем, не всегда достаточно идей для создания образов, поэтому предлагаем уже готовый гид аутфитами от известных европейских модниц. В этом году выбирайте легкие палаццо в белом цвете, шелковые брюки, льняные и трендовые Алладины.

Блузка и брюки

Этот образ можно носить в любое время и по любому случаю. Аутфит подходит для похода в офис или на обед с подругами. Во избежание монотонности, можно одеть черные сандалии и интересную сумку с принтом.

Топ и брюки Алладины

Летом в моду ворвались широкие брюки Алладины, которые уже нашли свое место в гардеробах многих модниц. Девушки выбирают для себя чаще всего белые брюки.

Стиль Old Money

Футболка-поло в сочетании с брюками широкого кроя создают красивый и шикарный образ, который можно носить на работу или в повседневной жизни.

Черная майка и брюки

Это одно из самых классических сочетаний. Атласная майка и белые брюки выглядят привлекательно и соблазнительно. Для легкого образа советуем надевать шлепанцы.

Бра и брюки английского плетения

Для вечернего выхода примерьте бра с трендовыми брюками английского плетения. Они удачно стилизуются с изысканным верхом и эффектной обувью.

Кстати, есть три главных фасона шортов этого лета их можно стилизовать с разнообразной обувью и базовыми вещами гардероба для создания модного образа.