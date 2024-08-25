Хочу и могу: блогеры назвали бюджетные аналоги популярной люксовой косметики

Мир косметических продуктов невероятно велик и многогранен. Здесь можно найти средства на любой кошелек от дорогих люксовых брендов до более доступных массовых вариантов.

Что делать, если понравилась люксовая косметика, но бюджета на нее пока не хватает, и какими аналогами популярных средств можно воспользоваться, рассказывает Lady 24.

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Какие бюджетные аналоги имеет популярная люксовая косметика

Тикток-блогеры Диана Суворова и Юлия Жежера сняли вирусный ролик, в котором рассказали о качественных аналогах популярной люксовой косметики. Видео девушек собрало более 12 тысяч лайков, что доказывает актуальность этой темы.

Так, вместо дорогого бронзера от Gucci, что стоит около 3000 гривен на украинском рынке, блогеры предлагают обратить внимание бронзер Buttermelt от NYX, который обойдется примерно в 500 – 600 гривен. Девушки говорят, что он имеет максимально подобный оттенок и не менее хорошее качество.

Бути різною та завжди елегантною – це універсальний тренд, що ніколи не змінюється. Й щоб відповідати йому навіть на відпочинку, подбайте про актуальні моделі купальників від Anabel Arto. Тут ви знайдете широкий асортимент товарів, актуальні колекції та спекотні акції. Наприклад, до кінця літа придбати другий купальник можна з 50% знижкою.

Также Диана и Юлия предлагают рассмотреть альтернативу маслу для губ от Dior в сочном ягодном оттенке. Хорошей заменой этому средству, что стоит 1500 гривен, они считают масло Fat Oil от NYX, которое стоит всего около 400 гривен.

Как выглядят аналоги косметики от популярных брендов: смотрите видео

Кроме этого, блогеры нашли и более дешевую альтернативу туши Yves Saint Laurent в оттенке бургунди, цена на которую стартует от 1300 гривен. Легко заменить ее можно продуктом в максимально подобном цвете от Maybelline New York. Тушь этого бренда обойдется всего в 300 – 400 гривен.

Вместе с тем нашелся аналог и для популярных румян в оттенке Happy от бренда Селены Гомес Rare Beauty. Оригинальный продукт стоит около 1600 гривен, а его альтернатива – румяна Eveline в оттенке номер 4 – всего чуть больше 100 гривен. Несмотря на невероятное сходство цветов разница в цене этих средств поражает.

Не обошли вниманием блогеры и одну из самых известных помад в мире – продукт от бренда Charlotte Tilbury в оттенке Pillow Talk. Такая люксовая помада будет стоить более 1600 гривен, но, как оказалось, ее легко заменить. Не менее хорошим аналогом может выступить помада от украинского производителя Colour Intense в оттенке 101, что обойдется не более чем в 200 гривен.

Как отмечают девушки, все эти средства действительно являются более бюджетными альтернативами люксовым брендам, но несмотря на низкую цену не уступают в качестве, поэтому можно смело выбирать эти продукты, не переплачивая лишнего.