Как собрать косметичку, чтобы иметь все необходимое, а также не повредить любимые средства, рассказываем далее.

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Инвестируйте в хорошую косметичку

Основное – это иметь надежное место для хранения косметики во время путешествия. Ищите косметичку, которая является достаточно большой, чтобы вместить все необходимые вещи, является герметичной, имеет отделы для организации и легко чистится.

Кроме того, хорошим лайфхаком может быть поиск косметички 2 в 1. Присмотритесь к моделям, которые могут служить небольшим клатчем или вечерней сумочкой. Так получится сэкономить место в чемодане.

Храните кисти и инструменты для макияжа отдельно

Кисти для макияжа – это немалая инвестиция, поэтому за ними стоит внимательно ухаживать. Во время путешествия лучше всего хранить инструменты для макияжа в специальном футляре. Это поможет защитить их и сохранить вещи в более хорошем состоянии.

Выбирайте многофункциональные средства

Экономия места является обязательным элементом во время путешествия, поэтому стоит обратить внимание на многофункциональные продукты. Например, бронзер, который можно использоваться для контуринга, помаду, которая может превратиться в румяна, или одну палетку теней, которую можно использовать различными способами.

Предотвращайте вытекание продуктов

Утечка жидкой косметики может стать настоящей проблемой. Чтобы ее избежать, наполняйте бутылочки до половины и запаковывайте их дополнительно в пакет. Так вы оставляете пространство и уменьшаете вероятность протекания.

Защитите деликатные средства

Чтобы ни один любимый твердый продукт не пострадал, тщательно упаковывайте деликатные вещи. Лучше всего сделать это с помощью тонкой пузырьковой пленки или упаковывая косметичку между одеждой.

Возьмите пару вещей для "особых случаев"

Вместе с основными средствами для макияжа и ухода за кожей стоит взять с собой несколько вещей, которые ассоциируются с особыми случаями. Например, яркую губную помаду. Несколько таких продуктов не перегрузят косметичку, но позволят выглядеть празднично и ярко.