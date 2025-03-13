5 бюджетных духов, которые пахнут "дорого"

Далеко не каждый может себе позволить дорогую парфюмерию. И цена на самом деле не имеет значения, ведь главное найти аромат, который вам подходит.

Кроме этого, существуют бюджетные духи, которые трудно отличить от нишевых. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу @pshyk_rozpyv.

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5 бюджетных духов

Franck Boclet Tobacco

Хотя это и мужская парфюмированная вода, она очень вкусно пахнет древесными и восточными ароматами.

Начальная нота: имбирь, слива, табак табак;

Нота сердца: бобы тонка, белый кедр, гвоздика гвоздика;

Конечная нота: бензоин, ваниль, ветивер.



Восточный аромат / Фото Fragrantica

Savane Di Seta

Весенние и летние духи, которые подойдут как женщинам, так и мужчинам. Имеет древесный и пряный аромат.

Начальная нота: семена моркови;

Нота сердца: ирис;

Конечная нота: сандал.





Аромат сандала / Фото Fragrantica

Marelle Perfumes Sakura

Еще одни унисекс-парфюм, которые имеют древесный и одновременно цветочный аромат.

Начальная нота: ваниль, вишня, кедр, миндаль;

Нота сердца: гвоздика, жасмин, коньяк, корица, пачули, роза;

Конечная нота: бензоин, бобы тонка, ветивер, мускус, перуанский бальзам.





Цветочный аромат / Фото Parfumer

Lattafa Sehr

Цветочные и восточные духи, которые долго держатся на коже.

Начальная нота: корица, горький миндаль горький миндаль;

Нота сердца жасмин, Pomarose, Akigalawood;

Конечная нота: абсолют ванили, янтарь, бобы тонка.



Яркие восточные духи / Фото Fragrantica

Pure Addiction Franck Olivier

Элитная парфюмированная вода с древесными и восточными ароматами.

Начальная нота: апельсин;

Нота сердца: жасмин, бархатцы, шафран шафран;

Конечная нота: белая амбра, экстракт белого кедра, мох, пралине.





Насыщенные древесные духи / Фото Fragrantica

К слову, ранее мы рассказали о небанальных женских ароматах, которые имеют невероятных запах. Некоторые из них являются новыми, некоторые классические, но каждый из них производит безусловное впечатление.