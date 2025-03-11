Аромат способен вызвать огромное разнообразие ощущений, привлекать внимание и создавать положительные ассоциации с человеком, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу "Тестера. Духи".

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В представленной подборке вы найдете лучшие ароматы для женщин – некоторые из них являются новыми, некоторые классические, но каждый из них производит безусловное впечатление.

De Marly Oriana

Этот утонченный аромат сочетает в себе нежную сладость маршмеллоу и малины со сливочным мускусом и цитрусовой свежестью.

Волшебные духи для женщин / Фото Fragrantica

DIOR Forever&Ever

Нежный романтический аромат имеет свежие ноты фрезии, жасмина и дикой розы, которые переплетаются с мягким мускусом и ванильной утонченностью.



Роскошные духи для женщин / Фото Fragrantica

Tiffany Rode Gold

Этот изящный современный аромат окутан черной смородиной, которая прекрасно сочетается с нежным розовым бутоном и имеет теплый мускусно-амбровый шлейф.



Волшебные духи для женщин / Фото Fragrantica

Zadih This Is Her

Аромат сочетает в себе сладкую ваниль, кашемировое дерево и пряный розовый перец с кремовым шлейфом каштана.



Эффектные духи для женщин / Фото Fragrantica

Tresor Midnight Rose

Этот соблазнительный и теплый парфюм имеет яркие ноты малины и розы, которые переплетаются с ванильно-мускусным шлейфом и легкой деревянной пряностью.



Волшебные духи для женщин / Фото Fragrantica

Black Opium Green

Парфюм наполнен нотами зеленые мандарины и груши с кофейно-ванильным шлейфом и легкой травянистой свежестью.



Невероятные духи для женщин / Фото Fragrantica

Escada Miami Blossom

Аромат сочетает в себе сочный ананас, цитрусовую свежесть и нежный цветочный букет с теплым мускусным шлейфом.



Волшебные духи для женщин / Фото Fragrantica

Духи уже давно стали частью образа и стиля, поэтому женщины любят большое разнообразие ароматов, которое выбирают под настроение, время года или какое-то событие.