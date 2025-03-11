Аромат здатен викликати величезне різномаїття відчуттів, привертати увагу й створювати позитивні асоціації з людиною, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку "Тестера. Парфуми".
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У представленій добірці ви знайдете найкращі аромати для жінок – деякі з них є новими, деякі класичні, але кожен з них справляє безумовне враження.
De Marly Oriana
Цей витончений аромат поєднує в собі ніжну солодкість маршмелоу та малини з вершковим мускусом й цитрусовою свіжістю.
Чарівні парфуми для жінок / Фото Fragrantica
DIOR Forever&Ever
Ніжний романтичний аромат має свіжі ноти фрезії, жасмину й дикої троянди, які переплітаються з м’яким мускусом й ванільною витонченістю.
Розкішні парфуми для жінок / Фото Fragrantica
Tiffany Rode Gold
Цей витончений сучасний аромат оповитий чорною смородиною, яка чудово поєднується з ніжним трояндовим бутоном й має теплий мускусно-амбровий шлейф.
Чарівні парфуми для жінок / Фото Fragrantica
Zadih This Is Her
Аромат поєднує в собі солодку ваніль, кашемірове дерево й пряний рожевий перець з кремовим шлейфом каштана.
Ефектні парфуми для жінок / Фото Fragrantica
Tresor Midnight Rose
Цей спокусливий та теплий парфум має яскраві ноти малини й троянди, які переплітаються з ванільно-мускусним шлейфом й легкою дерев’яною пряністю.
Чарівні парфуми для жінок / Фото Fragrantica
Black Opium Green
Парфум наповнений нотами зелені мандарини й груші з кавово-ванільним шлейфом та легкою трав’янистою свіжістю.
Неймовірні парфуми для жінок / Фото Fragrantica
Escada Miami Blossom
Аромат поєднує в собі соковитий ананас, цитрусову свіжість та ніжний квітковий букет з теплим мускусним шлейфом.
Чарівні парфуми для жінок / Фото Fragrantica
Парфуми вже давно стали частиною образу та стилю, тому жінки люблять велике різноманіття ароматів, яке обирають під настрій, пору року чи якусь подію.