Аромат здатен викликати величезне різномаїття відчуттів, привертати увагу й створювати позитивні асоціації з людиною, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку "Тестера. Парфуми".

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У представленій добірці ви знайдете найкращі аромати для жінок – деякі з них є новими, деякі класичні, але кожен з них справляє безумовне враження.

De Marly Oriana

Цей витончений аромат поєднує в собі ніжну солодкість маршмелоу та малини з вершковим мускусом й цитрусовою свіжістю.

Чарівні парфуми для жінок / Фото Fragrantica

DIOR Forever&Ever

Ніжний романтичний аромат має свіжі ноти фрезії, жасмину й дикої троянди, які переплітаються з м’яким мускусом й ванільною витонченістю.



Розкішні парфуми для жінок / Фото Fragrantica

Tiffany Rode Gold

Цей витончений сучасний аромат оповитий чорною смородиною, яка чудово поєднується з ніжним трояндовим бутоном й має теплий мускусно-амбровий шлейф.



Чарівні парфуми для жінок / Фото Fragrantica

Zadih This Is Her

Аромат поєднує в собі солодку ваніль, кашемірове дерево й пряний рожевий перець з кремовим шлейфом каштана.



Ефектні парфуми для жінок / Фото Fragrantica

Tresor Midnight Rose

Цей спокусливий та теплий парфум має яскраві ноти малини й троянди, які переплітаються з ванільно-мускусним шлейфом й легкою дерев’яною пряністю.



Чарівні парфуми для жінок / Фото Fragrantica

Black Opium Green

Парфум наповнений нотами зелені мандарини й груші з кавово-ванільним шлейфом та легкою трав’янистою свіжістю.



Неймовірні парфуми для жінок / Фото Fragrantica

Escada Miami Blossom

Аромат поєднує в собі соковитий ананас, цитрусову свіжість та ніжний квітковий букет з теплим мускусним шлейфом.



Чарівні парфуми для жінок / Фото Fragrantica

Парфуми вже давно стали частиною образу та стилю, тому жінки люблять велике різноманіття ароматів, яке обирають під настрій, пору року чи якусь подію.