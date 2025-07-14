5 бюджетных парфюмов, которые сводят с ума мужчин: изысканные ароматы

Многие духи с роскошным запахом стоят несколько тысяч гривен. Не все готовы тратить такие средства на ароматы, поэтому специалисты нашли альтернативы, которые стоят дешевле, однако имеют такой же безупречный запах.

Есть много классных ароматов за умеренную цену, которые даже способны посоревноваться с люксовым и нишевым сегментом, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. В подборке вы найдете классические цветочные или аппетитные гурманские ароматы. Эти духи очень нравятся мужчинам, поскольку композиции состоит из невероятно удачных запахов.

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Какие бюджетные духи дорого пахнут?

Sabrina Carpenter Sweet Tooth Cherry Baby

Аромат очарует запахом спелой черешни, конфет из темного шоколада, цветов орхидеи и пиона, которые переходят в базу из мускуса и кашемировой древесины. Парфюм прекрасно подойдет для любительниц сладких гурманских композиций.



Бюджетные духи с изысканным запахом / Фото Pinterest

Zara Immortal Vanilla

Парфюм окутан запахом кокоса, магнолии, ванили и карамели. Аромат еще чувствуется амброй и ладаном. Вместе разные запахи создают роскошную композицию, которую хочется вдыхать еще и еще.



Бюджетные духи с изысканным запахом / Фото Pinterest

Coach Floral

Аромат наполнен запахом ананаса, цитрусов, розового перца, гарденией, розой. Базу довершает древесина, мускус и пачули с ванильным привкусом.



Бюджетные духи с изысканным запахом / Фото Pinterest

Karl Lagerfeld Fleur De The

Изящный парфюм состоит из запаха зеленого чая, жасмина и мандарина. Аромат довольно свежий, а на теле раскрывается цветочным букетом. Выбирайте парфюм на лето, поскольку он идеально подойдет для утренних прогулок, на работу, в спортзал или на свидание.



Бюджетные духи с изысканным запахом / Фото Pinterest

Trussardi Delicate Rose

Чувственный аромат способен привлекать внимание эффектным шлейфом. В композиции соединился кумкват, юзу, зеленое яблоко и аромат жасмина и розы. Базу составляет кедр и сандал.



Бюджетные духи с изысканным запахом / Фото Pinterest

К слову, есть несколько летних духов, которые имеют невероятный аромат, что влюбит в себя с первых минут. Какие духи на лето являются лучшими – читайте в нашем материале.