Кто и как разлучил родственниц, а также как они поняли, что являются сестрами, рассказываем далее.

Также интересно Безумный подарок: американская комикеса получила презент от своего покойного отца

Как сестры нашли друг друга после лет разлуки

В 2022 году Элен Дейсадзе листала тикток, когда неожиданно увидела Анну Панчулидзе, которая была очень похожа на нее. Грузинские девушки познакомились и у них мгновенно возникла связь.

Однако оказалось, что они имеют даже несколько более общее – ДНК. После нескольких месяцев знакомства девушки узнали, что их усыновили.

У меня было счастливое детство, но теперь все мое прошлое кажется обманом,

– поделилась Анна.

Поняв, что на самом деле они не знают своей биологической семьи, девушки решили пройти ДНК-тест и узнали, что они близняшки.

Мы стали друзьями, даже не подозревая, что мы сестры, но обе почувствовали, что между нами есть какая-то особая связь,

– рассказала Элен.

И хотя открытие девушек может быть потрясающим, подобные ситуации, к сожалению, являются очень распространенными.

Девушки даже не догадывались, что являются сестрами / Фото AFP

Тест ДНК для Элен и Анны был организован с помощью грузинской журналистки Тамуны Мусеридзе, которая расследовала общенациональную схему похищения детей, которая продолжалась в стране с 1950-го до 2006-го года.

Женщина впервые узнала о незаконных действиях в 2016 году, когда обнаружила, что у нее было два свидетельства о рождении с разными датами.

Мы выяснили, что это происходило системно. В больницах Грузии было похищено более 100 000 детей,

– говорит Тамуна.

Журналистка выяснила, что этой схемой руководила преступная группа, которая завербовала широкий круг сообщников, в частности врачей и чиновников.

Часто персонал больницы врал родителям, говоря им, что их дети умерли при рождении, а потом передавал их для продажи семьям, которые не знали, что их новых детей похитили.

Мать Анны подтвердила, что заплатила тысячи долларов, чтобы усыновить ее в 2005-м году после того, как годами ждала усыновления ребенка.

Я понятия не имела об этом. В то время нужно было ждать много лет, чтобы усыновить кого-то. Лично мы с мужем ждали шесть лет, прежде чем у нас появилась Анна,

– призналась она.

Приемная же мать Элен поделилась, что усыновление из детского дома казалось практически невозможным из-за невероятно длинных очередей. В свое время она очень обрадовалась, когда услышала о шестимесячном ребенке, которого можно было усыновить в местной больнице за деньги, но женщина не подозревала, что ее девочку похитили.

Сейчас Анна и Элен благодарны семьям, которые их вырастили, а также невероятно счастливы, что нашли друг друга, но они все еще надеются воссоединиться со своими биологическими родителями.