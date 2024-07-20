Рисунок, который оживает: визажистка сделала эффектный черно-белый макияж

Макияж – это настоящее искусство, которое позволяет перевоплотиться в кого угодно. Если приложить усилия, то можно создать невероятный образ, от которого будет сложно оторвать взгляд.

Так, блогер и визажистка Шани, известная под псевдо @shania_parris_ создала образ, который будто сошел с комиксов или черно-белых рисунков. Такое эффектное перевоплощение очаровало сеть.

Интересно Искусство "ужасного" макияжа: как бы выглядели фобии, если бы они были людьми

Оживающий рисунок,

Шани создала невероятный черно-белый макияж, из-за чего возник эффект рисунка, который оживает. Так, блогер закрасила волосы и все лицо белой краской.

На чистом "листе" Шани начала создавать невероятный макияж. Так, с помощью черной краски визажистка оформила брови, а также затемнила некоторые зоны на лице и шее.

После этого Шани оформила нос, скулы и даже уши. Дополнением эффектного макияжа стали линии на глазах и черные губы.

Как Шани делала черно-белый макияж: смотрите видео

В итоге макияж выглядел, будто Шани не человек, а рисунок в скетчбуке или на страницах черно-белого комикса.

Эффектный черно-белый макияж: смотрите видео

К слову, Шани вдохновилась на создание такого макияжа после того, как увидела перевоплощение другого блогера – Тиффани.

Идея макияжа, которая вдохновила Шани: смотрите видео

К слову, такие перевоплощения очаровали сеть. Сотни пользователей оставляют положительные комментарии и восхищаются мастерством визажистов, которые создают эффектные образы.