Напоминает о любви к себе: фитнес-блогер показала, как выглядит реальное расслабленное тело

Независимо от того, насколько усердно вы тренируетесь, это нормально, когда кожа образует складки. Это случается со всеми – даже с фитнес-тренерами.

Молли Ава, которая ведет блог посвященный тренировкам, доказывает это своим примером. Как девушка пытается преодолеть стереотипы относительно красоты тела, рассказываем далее.

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Как девушка преодолевает стереотипы о красоте тела

После окончания университета во время пандемии Covid Молли начала фотографировать себя и публиковать реальные изображения своего тела. Затем она получила квалификацию тренера – и с тех пор работает фитнес-тренером и ведет блог.

Цель девушки заключается в том, чтобы больше "настоящих" тел появлялось в соцсетях, в СМИ и на телевидении. Она уверена, что это важно делать, поскольку многие люди привыкли видеть снимки, которые тщательно отретушированы и не соответствуют действительности.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto . Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Я считаю, что нужно больше аутентичности, особенно с влиятельными лицами, знаменитостями и звездами реалити-шоу. Я уверена, что они тоже испытывают давление относительно того, чтобы выглядеть определенным образом, но не показывают эту сторону и свою уязвимость. Это давит на молодежь или людей, которые равняются на них. Я думаю, что они должны делать больше. Даже если это маленькие шаги, чтобы попытаться расширить собственную зону комфорта и поделиться большей частью реальности,

– говорит фитнес-тренер.

Чтобы нормализовать "настоящие" тела, 23-летняя девушка недавно опубликовала в инстаграм откровенное видео. Она продемонстрировала, как быстро меняется фигура, если расслабиться.

Как девушка нормализует "настоящее" тело: смотрите видео

На первом кадре Молли выпрямилась и подняла леггинсы, чтобы прикрыть живот. Девушка выглядела чрезвычайно худой и спортивной.

Однако на втором – она расслабилась и объявила живот. Молли выглядела невероятно счастливой, когда перестала позировать, хотя и демонстрировала "неидеальное и настоящее" тело.

Начинаем неделю с хорошим настроением, любовью к себе и настоящими телами,

– подписала она свой ролик.

Поклонники оценили послание Молли о любви к себе и поблагодарили ее за это напоминание в комментариях.