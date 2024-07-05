Показать настоящую реальность соцсетей и раскрыть трюки, которые стоят за безупречными изображениями, решила 36-летняя американская журналистка Дана Мерсер Риччи.

Женщина продемонстрировала, как с помощью простого лайфхака блогеры создают иллюзию большой груди. В чем секрет, рассказываем далее.

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Как соцсети создают нереалистичные стандарты красоты

В своем вирусном видео, которое набрало более 19 000 лайков, Дана показала, как блогеры получают иллюзию большой груди, не теряя деньги на импланты.

Журналистка продемонстрировала несколько простых трюков. Так, по ее словам, визуально увеличить грудь можно с помощью нескольких бюстгальтеров, лифов с эффектом push-up, позирования или даже контуринга.

Ваша грудь вас разочаровывает? Вот как у влиятельных людей всегда есть та, которая подбадривает,

– подписала она свой ролик.

Какие трюки используют для увеличения груди: смотрите видео

Женщина поделилась, что ее грудь очень изменилась за последний год. Сначала они значительно увеличились, а теперь потеряли свою форму. Однако Дана отмечает, что это нормально, и на самом деле красивой является грудь всех форм и размеров.

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"Спасибо тебе за это и за твои бодипозитивные сообщения! Мне все еще нужно это напоминание в 50 лет", "Я думаю, что ваши сообщения замечательные. Я папа двух дочерей-подростков и действительно беспокоятся о соцсетях и психическом здоровье", – писали люди.