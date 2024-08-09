Удивительная трансформация за секунду: как быстро сделать идеальное инстаграмное тело

Инфлюенсерка Лорен показала подписчикам, что социальные сети не всегда реальны. Девушка поставила себе цель разоблачить правду, которая стоит за изображением так называемого "идеального тела".

Лорен поделилась видео, на котором она позирует, а через несколько секунд стоит расслабленная. Разница в форме ее тела – колоссальная.

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Блогер показала, что означает "идеальное тело" на самом деле

Лорен имеет почти 93 тысячи подписчиков. Девушка регулярно информирует своих поклонников о собственных успехах в сфере здоровья и фитнеса. В недавнем видео она продемонстрировала свою фигуру в костюме бренда Gymshark, состоящий из спортивного бюстгальтера и леггинсов.

Сначала Лорен позировала, а затем перешла к более расслабленной позе. Ее подписчики быстро заметили, насколько спокойнее она выглядит, когда не позирует.

Тело, которое вы видите на моей странице, далеко от того, которое я вижу каждый день, мое настоящее, естественное и расслабленное тело. Я думаю, что очень легко предположить, что люди, которых мы видим в интернете, выглядят так все время. Но позвольте мне сказать вам, что это совсем не так,

– подчеркнула блогерша.

Лорен также рассказала о том, что инфлюенсеры не всегда выигрывают от идеального освещения или изысканного наряда.

"Так же, как меняется ваше тело, меняется и тело ваших любимых инфлюенсеров. Мы все раздуваемся, и в конце дня смотрим в зеркало, чтобы увидеть результаты всего съеденного. Одна вещь, которая помогает мне смириться со вздутием живота, – это воспринимать его как знак того, что я хорошо накормлена и здорова", – говорит Лорен.

Смотрите видео блогера с "идеальным" и расслабленным телом:

Она посоветовала подписчикам смотреть на положительные моменты.

"Но возвращаясь к этому, пожалуйста, помните, что в следующий раз, когда вы будете прокручивать видео, тело, которое вы видите, – это то, что мы хотим, чтобы вы увидели. Это ключевой ролик! Тело каждого человека кардинально меняется в течение дня, и это абсолютно нормально!" – подчеркнула блогерша.

Инфлюенсерка закончила свое сообщение, призвав подписчиков уважать свое тело и то, как оно меняется.

"Сделайте это положительным опытом и временем, чтобы оценить свое тело и то, что оно сделало для вас в течение дня", – заметила девушка.

Ее позитивный настрой вызвал шквал лайков и комментариев: