Почему девушка решила набить такую надпись на своем лице, как выглядит тату и как на это отреагировали пользователи соцсетей, рассказываем далее.

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Как девушка сделала татуировку на лбу

21-летняя Рейн Монро, которая называет себя "девушкой Трампа", опубликовала в своем инстаграм фото и видео, на которых видно, что на ее лбу появилась татуировка с фамилией бывшего президента США.

Я это сделала,

– подписала один из роликов Рейн.

Как британка выглядит с тату: смотрите фото

На видео видно, как она в черной футболке с надписью "девушка Трампа" сидит на стуле в тату-салоне в Лондоне, а художница набивает фамилию политика ей на лбу.

Я считаю, что это лучшая татуировка, которую я когда-либо делала,

– говорит мастер, когда заканчивает работу.

Как девушке делали тату: смотрите видео

Однако не все пользователи соцсетей имеют такое же положительное впечатление от этого рисунка на теле. Несколько людей, что отредактировали на видео, предположить, что это просто шутка. "Я не верю, что она действительно это сделала. Просто хочет просмотров", – писали люди.

В то же время те, кто верит поступку девушки, ставят под сомнение ее жизненные выборы. "Я могу только представить, какие еще невероятные решения ты делала в своей жизни", "Мне нравится, когда женщины ходят с предупредительными этикетками", "Действительно подчеркивает твои черты лица", – саркастически писали пользователи в комментариях.