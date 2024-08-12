Чому дівчина вирішила набити такий напис на своєму обличчі, як виглядає тату та як на це відреагували користувачі соцмереж, розповідаємо далі.

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Як дівчина зробила татуювання на лобі

21-річна Рейн Монро, яка називає себе "дівчиною Трампа", опублікувала у своєму інстаграм фото та відео, на яких видно, що на її лобі з'явилося татуювання з прізвищем колишнього президента США.

Я це зробила,

– підписала один з роликів Рейн.

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На відео видно, як вона в чорній футболці з написом "дівчина Трампа" сидить на стільці в тату-салоні у Лондоні, а художниця набиває прізвище політика їй на лобі.

Я вважаю, що це найкраще татуювання, яке я коли-небудь робила,

– каже майстриня, коли закінчує роботу.

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Однак не всі користувачі соцмереж мають таке ж позитивне враження від цього малюнку на тілі. Кілька людей, що відредагували на відео, припустити, що це просто жарт. "Я не вірю, що вона справді це зробила. Просто хоче переглядів", – писали люди.

Водночас ті, хто вірить вчинку дівчини, ставлять під сумнів її життєві вибори. "Я можу тільки уявити, які ще неймовірні рішення ти робила у своєму житті", "Мені подобається, коли жінки ходять із попереджувальними етикетками", "Справді підкреслює твої риси обличчя", – саркастично писали користувачі у коментарях.