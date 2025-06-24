Что носить вместо джинсов летом: стильные брюки, которые дополнят базовый гардероб

Летом хочется выглядеть стильно и комфортно. Джинсы любят все, но и они со временем надоедают, поэтому их можно заменить на брюки. Кроме базовых брюк палаццо есть еще много других вариантов, которые точно вам понравятся.

Жаркие дни заставляют нас отказываться от плотного денима, в пользу более легкого наряда, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Если хотите разнообразить свои образы, то предлагаем несколько стильных брюк, которые подойдут к любому верху и обуви.

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Брюки из льна

Выбирайте на лето брюки в белом цвете, которые являются определенной классикой. Для хорошей стилизации, советуем сочетать вещь с топом кроше для нежных образов.



Модные брюки на лето 2025 / Фото Pinterest

Пижамные брюки

В моде брюки в пастельных оттенках и расслабленные варианты. Сочетайте их с кроп-топом, футболкой, рубашкой или жакетом.



Трендовые брюки на лето 2025 / Фото Pinterest

Сатиновые брюки

Брюки из сатина или атласа являются достаточно комфортными на летнее время. С ними можно создать множество стильных образов. Они хорошо смотрятся с базовыми футболками, майками, рубашками и блузами.



Модные брюки на лето 2025 / Фото Pinterest

Трикотажные брюки клеш

Такие брюки создают красивый силуэт, а если одеть с ними обувь на каблуках, то они способны визуально удлинить рост.



Стильные брюки на лето 2025 / Фото Pinterest

Спортивные штаны

Этим летом в моде цветные спортивные штаны с полосками. Актуальны модели в черной, синей, красной, зеленой гамме. Выбирайте то, что вам больше всего подходит к стилю.



Модные брюки на лето 2025 / Фото Pinterest

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