В моду возвращаются брюки сканты: необычные, но очень особенные

Стилисты уже активно ищут новинки на 2025 год, поэтому успели найти среди будущих представленных интересных вариантов брюки сканты. Они уже ранее были представлены дизайнерами, а теперь снова возвращаются в моду.

Каждый сезон бренды представляют вещи-гибриды, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. В 2025 году в моде будут брюки сканты, которые слились в одну модель брюк и юбок. Они могут нам напоминать брюки с матней, которые когда-то были в тренде.

Смотрите также Популярные платья на зимний сезон: эти модели должны быть в вашем гардеробе

Брюки сканты – модная вещь на 2025 год

Бренд Loewe представили кожаную модель брюк со складками, которая подчеркивает ноги во время движения, а вот Courrèges уже добавили к скантам силуэт черного комбинезона.



Интересные брюки сканты на 2025 год / Фото Vogue



Интересные брюки сканты на 2025 год / Фото Vogue

В 2000-х годах в моде была юбка поверх брюк, а поскольку мы постоянно возвращаемся к эстетике одежды тех времен, то сканты уже заинтересовали многих инсайдеров моды.

На подиумах весна – лето 2025 немало брендов представили еще один громкий тренд. Bottega Veneta, Louis Vuitton, Coperni представили изделия с одной штаниной, которые по-новому подчеркивают силуэт.



Интересные брюки сканты на 2025 год / Фото Vogue

Черные брюки сканты сочетайте с жакетом, гольфом, свитером того же цвета или любыми другими вещами сверху – от рубашек до блузок. Уже весной в моде могут появиться джинсы сканты, которые будут удачно сочетаться с романтическими элементами гардероба в сочетании с туфлями или сапогами на каблуках.



Интересные брюки сканты на 2025 год / Фото Vogue

Что касается самых модных брюк этого сезона, то советуем обратить внимание на вельветовые изделия, брюки из кожи, палаццо, трикотажные и спортивные. Все эти варианты станут отличной альтернативой джинсам на зимний период.