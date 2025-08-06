Последствия – крайне серьезны: сколько можно носить гель-лак без вреда ногтям
- Идеальная продолжительность ношения гель-лака составляет от 14 до 21 дня, после чего покрытие может шелушиться.
- Это потенциально может привести к появлению трещин и создать среду для развития бактерий под гелем.
Для каждой женщины важно, чтобы руки были ухоженные и красивые, и для этого они наносят гель-лак на ногти. Однако, многих интересует, как часто следует делать такое покрытие, чтобы обеспечить как эстетическую привлекательность, так и здоровье ногтей.
Ногти отрастают быстро, а покрытие – не растягивается и не растет вместе с ними. Это вредит пластине, и может нести гораздо худшие последствия, чем просто нарушение эстетического вида. Поэтому 24 Канал пообщался с владелицей студии красоты и мастером маникюра Вероникой Коваль, которая рассказала, сколько на самом деле можно носить гель-лак.
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Сколько можно носить гель-лак?
В своих рекомендациях Вероника отметила, что идеальная продолжительность ношения гель-лака составляет от 14 до 21 дня.
По прошествии этого срока гелевое покрытие может начать шелушиться, поскольку происходит естественный рост ногтей. Это потенциально может привести к появлению трещин и создать среду для развития бактерий под гелем.
Чем дольше носим, тем больше шанс, что ноготь просто сломается,
– заключает мастер маникюра.
Важно помнить: всегда вовремя обновляйте маникюр. Чтобы поддерживать ногти здоровыми и предотвращать потенциальные проблемы, планируйте визиты каждые две – три недели. Запишитесь на следующий сразу после текущего маникюра – так точно не забудете и ваши ноготки поблагодарят.
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