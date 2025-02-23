Действенный метод очистки угги после зимы: они будут выглядеть как новые

Зимняя погода может серьезно повредить ваши угги. Нужно понимать, что соль, вода, грязь и снег оставляют на обуви следы, влияющие на ее внешний вид.

Вернуть первоначальный вид уггам возможно. Для этого нужно их правильно почистить, пишет 24 Канал.

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Как вернуть уггам их вид

Чтобы почистить угги, нужно придерживаться четкой инструкции:

Подготовить обувь

Перед тем как начать чистить угги, нужно тщательно подготовить их к этому процессу:

очистите угги от поверхностной грязи, если обувь очень загрязнена (с помощью сухой мягкой щетки или тряпки);

если стельки вынимаются, их нужно убрать.

Очистить внешнюю часть обуви

Обычно внешняя часть обуви это замша или обычная кожа. В зависимости от материала, способ чистки разнится:

Замша

Используйте специальную щетку, чтобы убрать пыль и легкую грязь. Если остались пятна, попробуйте взять мягкий кусок губки, смоченный в средстве для чистки замши и уберите загрязнения.

Кожа

Для кожаных уггов можно использовать мягкую тряпку, смоченную в теплой воде с мылом. Протрите обувь, а затем вытрите сухой тряпкой, чтобы избежать лишней влаги.

Обратите внимание! После очистки, можно нанести специальный крем или кондиционер для кожи, чтобы дополнительно защитить обувь.

Очистить внутреннюю часть уггов

Мех внутри обуви нужно очищать очень осторожно:

с помощью сухой тряпки очистите внутреннюю часть обуви от поверхностных загрязнений;

специальным средством для меха вымойте внутреннюю часть обуви;

чтобы избавиться от неприятного запаха, применяйте специальные средства (например, дезодорант для обуви).

Очистить подошву

Очистите подошву от грязи, песка и других загрязнений с помощью щетки или влажной тряпки. Чтобы чистка была более эффективной, используйте "мыльную" воду.

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