Одежда в жизни француженок занимает особое место. На модных парижанок ориентируются многие девушки со всего мира, поэтому для тех, кто готовит для себя список покупок на осеннюю пору, советуем присмотреться к вещам, которые выбирают для себя французские девушки.

Осенью понемногу становится все прохладнее, поэтому сначала футболки заменяются лонгсливами, тогда рубашками, жакетами, а за ними – тренчами, куртками и пальто, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear.

Осенний капсульный гардероб француженки состоит из тщательно подобранных вещей. Наряды являются универсальными и имеют стильный крой, который в результате создает непринужденный образ.

Что будут носить осенью француженки?

Классическая черная сумка

Француженки известны своей любовью к крошечным сумочкам в виде багета. В осеннюю пору наблюдается всплеск популярности на такие сумки, которые занимают центральное место среди всех аксессуаров.

Юбка миди

Модные парижанки чаще носят юбку мини или миди. С наступлением осени они все больше отдают предпочтение миди-юбкам из шелка, замши и кожи.

Кожаная верхняя одежда

В этом сезоне в моде будет немало стильной верхней одежды из кожи – бомберы, косухи, кожаные тренчи и тому подобное.

Джинсы прямого кроя

Именно такие джинсы обожают французские модницы. Одними из самых популярных и любимых моделей являются винтажные джинсы Levis 501.

Укороченные брюки

Еще в прошлом году мы стали свидетелями возрождения брюк капри, которые чаще всего доминируют на улицах Франции. Такие брюки можно носить в сентябре с туфлями или босоножками.

Что нужно знать о французском стиле?

Большинство образов француженок построены на базовых вещах, которые они сочетают с трендовыми элементами гардероба. Они не гонятся за модой, а выбирают удобство и комфорт. Французская мода всегда элегантная с ноткой уникальности и индивидуальности. Многие девушки являются поклонницами эстетики французского стиля, поскольку он простой, изысканный и продуманный.