Одяг у житті француженок посідає особливе місце. На модних парижанок орієнтуються багато дівчат зі всього світу, тож для тих, хто готує для себе список покупок на осінню пору, радимо придивитися до речей, які обирають для себе французькі дівчата.

Восени помалу стає все прохолодніше, тому спочатку футболки замінюються лонгслівами, тоді сорочками, жакетами, а за ними – тренчами, куртками й пальтами, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

Осінній капсульний гардероб француженки складається з ретельно підібраних речей. Вбрання є універсальним та має стильний крій, який в результаті створює невимушений образ.

Що будуть носити восени француженки?

Класична чорна сумка

Француженки відомі своєю любов’ю до крихітних сумочок у вигляді багета. В осінню пору спостерігається сплеск популярності на такі сумки, які посідають центральне місце серед усіх аксесуарів.

Спідниця міді

Модні парижанки частіше носять спідницю міні або міді. З настанням осені вони все більше віддають перевагу мідіспідницям з шовку, замші та шкіри.

Шкіряний верхній одяг

Цього сезону в моді буде чимало стильного верхнього одягу зі шкіри – бомбери, косухи, шкіряні тренчі тощо.

Джинси прямого крою

Саме такі джинси обожнюють французькі модниці. Одними з найпопулярніших та найулюбленіших моделей є вінтажні джинси Levis 501.

Вкорочені штани

Ще минулого року ми стали свідками відродження штанів капрі, які найчастіше домінують на вулицях Франції. Такі штани можна носити у вересні з туфлями чи босоніжками.

Що треба знати про французький стиль?

Більшість образів француженок побудовані на базових речах, які вони поєднують з трендовими елементами гардероба. Вони не женуться за модою, а обирають зручність та комфорт. Французька мода завжди елегантна з ноткою унікальності та індивідуальності. Багато дівчат є шанувальницями естетики французького стилю, оскільки він простий, вишуканий і продуманий.