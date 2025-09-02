Восени помалу стає все прохолодніше, тому спочатку футболки замінюються лонгслівами, тоді сорочками, жакетами, а за ними – тренчами, куртками й пальтами, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear.

Осінній капсульний гардероб француженки складається з ретельно підібраних речей. Вбрання є універсальним та має стильний крій, який в результаті створює невимушений образ.

Що будуть носити восени француженки?

Класична чорна сумка

Француженки відомі своєю любов’ю до крихітних сумочок у вигляді багета. В осінню пору спостерігається сплеск популярності на такі сумки, які посідають центральне місце серед усіх аксесуарів.

Спідниця міді

Модні парижанки частіше носять спідницю міні або міді. З настанням осені вони все більше віддають перевагу мідіспідницям з шовку, замші та шкіри.

Шкіряний верхній одяг

Цього сезону в моді буде чимало стильного верхнього одягу зі шкіри – бомбери, косухи, шкіряні тренчі тощо.

Джинси прямого крою

Саме такі джинси обожнюють французькі модниці. Одними з найпопулярніших та найулюбленіших моделей є вінтажні джинси Levis 501.

Вкорочені штани

Ще минулого року ми стали свідками відродження штанів капрі, які найчастіше домінують на вулицях Франції. Такі штани можна носити у вересні з туфлями чи босоніжками.

Що треба знати про французький стиль?

Більшість образів француженок побудовані на базових речах, які вони поєднують з трендовими елементами гардероба. Вони не женуться за модою, а обирають зручність та комфорт. Французька мода завжди елегантна з ноткою унікальності та індивідуальності. Багато дівчат є шанувальницями естетики французького стилю, оскільки він простий, вишуканий і продуманий.