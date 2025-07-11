Француженки дуже слідкують за тим, щоб їхні образи були доглянутими, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. У центрі їхньої уваги – базові речі, які складають основу гардероба, але й про тренди вони не забувають. Парижанки ніколи не копіюють моду, а підкреслюють власну унікальність.

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Якщо вам хочеться створити щось в стилі француженок, тоді радимо додати до свого гардероба 6 ключових речей.

Капрі

Француженкам дуже подобається тренд на капрі, тому вони радо приміряють цю річ у своїх образах. Модниці поєднують їх з туфлями на підборах чи босоніжками.

Червоні балетки

Дівчата з різних куточків Франції просто обожнюють балетки в червоному кольорі, які надають їхнім аутфітам особливої родзинки. Взуття чудово поєднується з джинсами чи сукнями.

Білий топ

Більшість літніх образів француженок складаються з білих топів. Гарно виглядають речі з рюшами, мереживом, тонкими бретелями чи повітряним кроєм. Стилізувати верх можна з лляними штанами, шортами чи білою спідницею.

Принт у горошок

Цей принт є вічною класикою французького стилю. Можна обрати сукню в дрібний горох, спідницю чи топ. Будь-яка річ стане ідеальною.

Взуття Mary Jane

Взуття з круглим носком та ремінцем досі є улюбленим багатьох француженок. Особливо красиво туфлі виглядають з сукнею у клітинку.

Біла спідниця

Більшість образів француженок складають білі спідниці. Вони обирають дихаючий матеріал та легкий силует.

Сумка-тоут з рафії

Француженки обожнюють такі сумки, тож беруть їх з собою будь-куди. Форма тоут є місткою, легкою та додає образу літнього вайбу.

До слова, купальники, які були популярними в 50-х роках, знову повертаються в моду цього літа. Їх носять такі зірки, як Кайлі Дженнер та Дуа Ліпа. Як виглядає модний купальник на літо – дивіться у нашому матеріалі.