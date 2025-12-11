Угги підкорили всі соцмережі, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Тепер це взуття вважається модною базою, яку всі носять з великим задоволенням. У добірці зібрані найкращі образи, які легко повторити, щоб відчувати себе так само стильно.

З чим носити угги взимку?

Скандинавський мінімалізм

Світла гама кольорів, теплий в’язаний светр та довге пальто ідеально поєднуються між собою. До сірого пальта добре підходять білі штани та бежеві угги.

Вулична мода

Широкі джинси, зручне пальто й угги – найкраще поєднання вбрання для прогулянок містом. Базові кольори та зручна сумка додадуть образу особливого шику.

Лижний гламур

Теплий светр з візерунками, обтислі легінси, пуховик оверсайз та масивні чоботи – найкраща формула для відпочинку в горах.

Дорогий монохром

Коричневі відтінки завжди виглядають дорого. Саме тому на зиму стилісти радять створити образ в одній палітрі, щоб аутфіт виглядав інстаграмно.

Міський аутфіт

Широкі кремові штани добре поєднуються взимку з теплим светром, пуховиком та м’якими чоботами.

Тепер затишне взуття стало стильним елементом. Стилісти лише радять дотримуватися поради: якщо чоботи масивні – верх має бути приталеним.

Дизайнер Андре Тан у своєму інстаграмі розповів про антитрендове взуття. За його словами, з моди вже вийшли чопери, чоботи з масивною підошвою та анімалістичним принтом. Цього сезону популярними є чимало красивих чобіт, тому варто оминати ці небажані пари. А ще ці чоботи виглядають досить дешево й спрощують навіть найдорожчий образ. Краще купувати щось оптимальне й нейтральне.

