Угги покорили все соцсети, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Теперь эта обувь считается модной базой, которую все носят с большим удовольствием. В подборке собраны лучшие образы, которые легко повторить, чтобы чувствовать себя так же стильно.

С чем носить угги зимой?

Скандинавский минимализм

Светлая гамма цветов, теплый вязаный свитер и длинное пальто идеально сочетаются между собой. К серому пальто хорошо подходят белые брюки и бежевые угги.

Уличная мода

Широкие джинсы, удобное пальто и угги – лучшее сочетание наряда для прогулок по городу. Базовые цвета и удобная сумка придадут образу особого шика.

Лыжный гламур

Теплый свитер с узорами, обтягивающие леггинсы, пуховик оверсайз и массивные сапоги – лучшая формула для отдыха в горах.

Дорогой монохром

Коричневые оттенки всегда выглядят дорого. Именно поэтому на зиму стилисты советуют создать образ в одной палитре, чтобы аутфит выглядел инстаграмно.

Городской аутфит

Широкие кремовые брюки хорошо сочетаются зимой с теплым свитером, пуховиком и мягкими сапогами.

Теперь уютная обувь стала стильным элементом. Стилисты лишь советуют придерживаться совета: если сапоги массивные – верх должен быть приталенным.

Дизайнер Андре Тан в своем инстаграме рассказал об антитрендовой обуви. По его словам, из моды уже вышли чопперы, сапоги с массивной подошвой и анималистическим принтом. В этом сезоне популярны немало красивых сапог, поэтому стоит обходить эти нежелательные пары. А еще эти сапоги выглядят довольно дешево и упрощают даже самый дорогой образ. Лучше покупать что-то оптимальное и нейтральное.

