Угги покорили все соцсети, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Теперь эта обувь считается модной базой, которую все носят с большим удовольствием. В подборке собраны лучшие образы, которые легко повторить, чтобы чувствовать себя так же стильно.
С чем носить угги зимой?
Скандинавский минимализм
Светлая гамма цветов, теплый вязаный свитер и длинное пальто идеально сочетаются между собой. К серому пальто хорошо подходят белые брюки и бежевые угги.
Уличная мода
Широкие джинсы, удобное пальто и угги – лучшее сочетание наряда для прогулок по городу. Базовые цвета и удобная сумка придадут образу особого шика.
Лыжный гламур
Теплый свитер с узорами, обтягивающие леггинсы, пуховик оверсайз и массивные сапоги – лучшая формула для отдыха в горах.
Дорогой монохром
Коричневые оттенки всегда выглядят дорого. Именно поэтому на зиму стилисты советуют создать образ в одной палитре, чтобы аутфит выглядел инстаграмно.
Городской аутфит
Широкие кремовые брюки хорошо сочетаются зимой с теплым свитером, пуховиком и мягкими сапогами.
Теперь уютная обувь стала стильным элементом. Стилисты лишь советуют придерживаться совета: если сапоги массивные – верх должен быть приталенным.
Дизайнер Андре Тан в своем инстаграме рассказал об антитрендовой обуви. По его словам, из моды уже вышли чопперы, сапоги с массивной подошвой и анималистическим принтом. В этом сезоне популярны немало красивых сапог, поэтому стоит обходить эти нежелательные пары. А еще эти сапоги выглядят довольно дешево и упрощают даже самый дорогой образ. Лучше покупать что-то оптимальное и нейтральное.
Какие еще новинки стоит знать?
Пять стильных вариантов свитеров на зиму включают укороченный свитер, классический объемный свитер, монохромные комплекты, текстурные свитера и свитера с узором Аргайл.
Андре Тан назвал трендовые принты сезона: клетка, горошек, полоска, "перец с солью". Клетка придает образу элегантности, горошек – романтичности, полоска – динамичности, а Аргайл популярен среди европейских модниц.