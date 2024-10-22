Этот метод испытали на себе уже множество американских и европейских блогеров, поэтому повторить его на себе решила lifestyle-блогер @natalipolili и показала результат на своей тикток-странице.

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Как избавиться от жирных волос

Чтобы воспроизвести новый beauty-тренд, перед мытьем волос, кожу головы надо протереть зубной щеткой, нанеся на нее предварительно шампунь. Затем щеткой надо сделать массажные движения по всей голове.

Девушка рассказала, что результат ее очень шокировал. Первое, что она заметила после мытья – мегаприкорневой объем, а волосы имели очень красивый блеск. Секрет щетки заключается в том, что она работает на коже головы как скраб, поэтому и волосы будут не так быстро жирнеть.

Лайфхак из тиктока, от которого волосы меньше жирнеют: смотрите видео

В комментариях нашлось немало сторонников этого метода и тех, кто считает, что таким образом можно уничтожить волосы. Некоторые пользователи отметили, что от жесткой щетки могут пострадать волосы, а вот одна из подписчиц рассказала, что эта методика является распространенной в Китае.

По ее рассказу, китайцы перед мытьем волос, наносят шампунь на кожу головы и массируют ее 5 минут, потому что этот лайфхак действительно помогает избежать жирности волос.

Почему жирнеют волосы

Одной из причин чрезмерной жирности волос является неправильный уход. Сюда входит мытье волос слишком горячей водой, тугие прически и сушка волос сильно горячим воздухом.

Также влиять на жирность волос может неправильный образ жизни – употребление жирной пищи, сладостей, никотиновая зависимость и тому подобное. А еще на состояние волос влияет стресс, который может привести к гормональному дисбалансу и вызывает нарушение функций сальных желез.

Еще одно распространенное объяснение тому, почему быстро жирнеют волосы у корней, заключается в наличии некоторых вредных привычек, в том числе привычки часто расчесываться, касаться волос и кожи головы руками. Однако избежать этой проблемы можно благодаря лайфхаку со щеткой и шампунем.