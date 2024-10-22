Каждая прическа боб является замечательной, впрочем сложность стрижки в том, что надо найти именно "свой" боб, пишет Vogue. Важно учитывать стрижку по форме лица и стилю жизни, впрочем вдохновляться можно стильными прическами, которые уже носят другие, примеряя короткую стрижку на себе.

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Боб Матильды

Красиво выглядит боб, как у главной героини известного фильма Люка Бессона "Леон киллер". Эта стрижка до сих пор актуально выглядит и невероятно стильно смотрится с чокерами.

Гладкий боб

Эта минималистичная стрижка идеально подходит на каждый день и может быть основой для множества вариантов укладки.

Медный боб

Осенью хочется добавить образу теплых оттенков, а боб в медном оттенке разрывает поисковые запросы Google. Приглушенный медный оттенок является универсальным, поэтому вы точно благодаря этому цвету привлечете к себе внимание.

Боб пузырь

Эта вариация прически также имеет другое название бабл-боб и отличается пышными кончиками, которые подгибаются и обрамляют лицо. С помощью стайлера можно создать эффект пузырька. Надо пройтись по прядям, загибая кончики внутрь, к лицу. Такой боб подходит большинству форм лица.

Стрижка боб является самой известной и популярной прической, которая остается актуальной уже более 100 лет. Она универсальна, проста в уходе и может адаптироваться под разные типы волос и формы лица.