Если вы находитесь в поисках собственного стиля и пытаетесь найти что-то для себя, чтобы чувствовать себя максимально уверенными, то советуем обратить внимание на прически звезд, которые позволяют им молодо выглядеть, пишет InStyle.

Обратите внимание Новые впечатляющие тренды: какие прически будут в моде в 2025 году

Пикси

Эта стрижка является популярной и подходит почти всем старшим женщинам. Важно лишь сохранять пряди взъерошенными и мягкими, а не прямыми.

Волнистые волосы

Средняя длина волнистых волос имеет невероятный вид на женщинах старшего возраста. Волны на волосах добавляют молодого возраста и увеличивают объем волос.

Прямые волосы

Обратите внимание на прическу Дженнифер Энистон, которая является неизменной уже много лет. Все, что необходимо делать с прямыми волосами – подрезать кончики для здорового вида.

Высокий хвост

Собранный высокий конский хвост добавляет образу некой изысканности и дороговизны. Такая прическа имеет лифтинг и подтягивающий эффект на лице. Чтобы придать хвосту строгости – оставляйте волосы прямыми, а для легкого образа предоставьте волосам кудрявости благодаря плойке.

Относительно цветов, то лучшим считается естественный цвет волос. Даже если в старшем возрасте уже проявляется седина, волосы лучше красить в свой родной цвет и не делать резких движений в кардинальном изменении оттенка волос.