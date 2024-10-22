Кожна зачіска боб є чудовою, втім складність стрижки в тому, що треба віднайти саме "свій" боб, пише Vogue. Важливо враховувати стрижку по формі обличчя та стилю життя, втім надихатися можна стильними зачісками, які вже носять інші, приміряючи коротку стрижку на собі.

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Боб Матильди

Красиво виглядає боб, як у головної героїні відомого фільму Люка Бессона "Леон кіллер". Ця стрижка досі має актуальний вигляд та неймовірно стильно виглядає з чокерами.

Гладкий боб

Ця мінімалістична стрижка ідеально підходить на кожен день та може бути основою для безлічі варіантів укладання.

Мідний боб

Восени хочеться додати образу теплих відтінків, а боб у мідному відтінку розриває пошукові запити Google. Приглушений мідний відтінок є універсальним, тож ви точно завдяки цьому кольору привернете до себе увагу.

Боб бульбашка

Ця варіація зачіски також має іншу назву бабл-боб та вирізняється пишними кінчиками, яки підгинаються та обрамляють обличчя. За допомогою стайлера можна створити ефект бульбашки. Треба пройтися по пасмам, загинаючи кінчики всередину, до обличчя. Такий боб підходить більшості форм обличчя.

Стрижка боб є найвідомішою й найпопулярнішою зачіскою, яка залишається актуальною вже понад 100 років. Вона універсальна, проста в догляді та може адаптуватися під різні типи волосся та форми обличчя.