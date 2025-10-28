Как укоротить джинсы без подрезания: повторите этот 20-секундный лайфхак
- Для укорачивания джинсов без подрезания используйте обычные булавки, делая двухслойную складку.
- Этот лайфхак помогает визуально удлинить ноги и держать джинсы чистыми.
Раньше длинные джинсы все несли к мастерицам на подрезку, но мода в последнее время доказала обратное. Штанина, которая как будто скользит по земле, визуально делает ноги длиннее, а образ –стильнее.
Для комфорта джинсы можно укоротить, но так, чтобы в любой момент иметь возможность снова получить длинную штанину, которая подойдет к сапогам на каблуках, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дианы Гологовец.
Читайте также Как убрать запах секонда: работает даже без стирки
Как укоротить джинсы без подрезания?
Если длинные джинсы вы часто носите джинсы, но затаптываете ими пол и чувствуете дискомфорт от такого ношения, то стоит прибегнуть к интересному лайфхаку, которым пользуются даже известные модели.
Вам понадобятся обычные булавки, которые быстро помогут решить проблему. Сложите удобно джинсы, а тогда сделайте двухслойную складку, которую нужно заколоть булавкой. То же самое нужно повторить со второй штаниной.
Это простое действие на несколько секунд поможет спасти джинсы от грязи и мокрых луж. И что интересно, сзади на подоле совсем не заметно, что на штанинах прикреплены булавки.
Лайфхак с укорачиванием джинсов: смотрите видео
Издание Vogue пишет, что в этом сезоне в моде три модели джинсов: прямого кроя, расклешенные и широкие. Джинсы прямого кроя подходят для создания стилизаций, расклешенные сочетаются с сапогами на каблуках, а широкие джинсы удобны с любой верхней одеждой.
Какого цвета модные джинсы осенью?
В последнее время популярности набирают коричневые джинсы. Их носят многие модницы, сочетая с коричневой курткой, сапогами и сумкой из замши.
Коричневые джинсы хорошо сочетаются с различными стилями одежды и обувью, поэтому возможностей для стилизации есть множество.
Частые вопросы
Как можно укоротить джинсы без подрезания?
Укоротить джинсы можно с помощью булавок - сложите штанины двухслойной складкой и закрепите булавками. Это позволит сохранить длину для ношения с сапогами на каблуках.
Какие модели джинсов являются самыми модными в сезоне осень-зима 2025-2026?
По данным Vogue, в этом сезоне популярны три модели джинсов: прямого кроя, расклешенные и широкие. Они подходят для разных стилизаций и сочетаний с верхней одеждой.
Какие цвета джинсов являются модными этой осенью?
В последнее время набирают популярность коричневые джинсы - их сочетают с коричневыми куртками, сапогами и сумками из замши для создания стильных образов.