Как укоротить джинсы без подрезания: повторите этот 20-секундный лайфхак

Раньше длинные джинсы все несли к мастерицам на подрезку, но мода в последнее время доказала обратное. Штанина, которая как будто скользит по земле, визуально делает ноги длиннее, а образ –стильнее.

Для комфорта джинсы можно укоротить, но так, чтобы в любой момент иметь возможность снова получить длинную штанину, которая подойдет к сапогам на каблуках, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Дианы Гологовец.

Как укоротить джинсы без подрезания?

Если длинные джинсы вы часто носите джинсы, но затаптываете ими пол и чувствуете дискомфорт от такого ношения, то стоит прибегнуть к интересному лайфхаку, которым пользуются даже известные модели.

Вам понадобятся обычные булавки, которые быстро помогут решить проблему. Сложите удобно джинсы, а тогда сделайте двухслойную складку, которую нужно заколоть булавкой. То же самое нужно повторить со второй штаниной.

Это простое действие на несколько секунд поможет спасти джинсы от грязи и мокрых луж. И что интересно, сзади на подоле совсем не заметно, что на штанинах прикреплены булавки.

Лайфхак с укорачиванием джинсов: смотрите видео

Издание Vogue пишет, что в этом сезоне в моде три модели джинсов: прямого кроя, расклешенные и широкие. Джинсы прямого кроя подходят для создания стилизаций, расклешенные сочетаются с сапогами на каблуках, а широкие джинсы удобны с любой верхней одеждой.

Какого цвета модные джинсы осенью?