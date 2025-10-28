Як вкоротити джинси без підрізання: повторіть цей 20-секундний лайфхак
- Для вкорочення джинсів без підрізання використовуйте звичайні булавки, роблячи двошарову складку.
- Цей лайфхак допомагає візуально подовжити ноги та тримати джинси чистими.
Раніше довгі джинси всі несли до майстринь на підрізання, але мода останнім часом довела протилежне. Штанина, яка наче ковзає по землі, візуально робить ноги довшими, а образ – стильнішим.
Задля комфорту джинси можна вкоротити, але так, щоб в будь-який момент мати змогу знову отримати довгу штанину, яка пасуватиме до чобіт на підборах, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Діани Гологовець.
Як вкоротити джинси без підрізання?
Якщо довгі джинси ви часто носити джинси, але затоптуєте ними підлогу й відчуваєте дискомфорт від такого носіння, то варто вдатися до цікавого лайфхаку, яким користуються навіть відомі моделі.
Вам знадобляться звичайні булавки, які швидко допоможуть вирішити проблему. Складіть зручно джинси, а тоді зробіть двошарову складку, яку потрібно заколоти булавкою. Те ж саме потрібно повторити з другою штаниною.
Ця проста дія на кілька секунд допоможе врятувати джинси від бруду та мокрих калюж. Та що цікаво, ззаду на подолі зовсім не помітно, що на штанинах прикріплені булавки.
Лайфхак з вкороченням джинсів: дивіться відео
Видання Vogue пише, що цього сезону в моді три моделі джинсів: прямого крою, розкльошені та широкі. Джинси прямого крою підходять для створення стилізацій, розкльошені поєднуються з чоботами на підборах, а широкі джинси зручні з будь-яким верхнім одягом.
Якого кольору модні джинси восени?
Останнім часом популярності набирають коричневі джинси. Їх носять багато модниць, поєднуючи з коричневою курткою, чоботами та сумкою із замші.
Коричневі джинси добре поєднуються з різними стилями одягу та взуттям, тож можливостей для стилізації є безліч.
