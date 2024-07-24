Какой уход поможет укротить непослушные волосы и значительно облегчить укладку, рассказываем дальше.

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Как ухаживать за непослушными волосами

Непослушные волосы – это прежде всего волнистые и пушистые локоны, которые путаются, не держат укладку и все время электризуются.

Для ухода за такими прядями необходимо использовать специальные шампуни, которые созданы для этого типа волос и содержат питательные масла, укрепляющие и защищающие локоны.

Кроме того, важнейший пункт ухода – это регулярное увлажнение. Для этого можно использовать маски с высокой концентрацией питательных компонентов, разработанные специально для непослушных волос, а также специальный кондиционер, который снижает распушивание и облегчает расчесывание. Наполненные влагой, такие волосы всегда лучше укладываются и выглядят аккуратнее.

В то же время тем, у кого волосы сухие, ломкие и поврежденные, лучше выбирать применять несмываемый кондиционер, который нужно распределять как можно дальше от кожи головы, уделяя больше внимания кончикам.

Напоследок сушить непослушные и пересушенные волосы стоит естественным путем, не следует также интенсивно тереть их полотенцем – достаточно лишь промокнуть несколько раз. После этого можно нанести стайлинговые средства для укладки.