Этот продукт поможет отрастить волосы: он находится у вас под ногами
- Черемша богата витаминами и микроэлементами, способствующими укреплению иммунитета, предотвращению выпадения волос.
- Черемшу можно употреблять свежей в салатах и смузи, а также в высушенном виде как специю.
Черемша или медвежий чеснок настоящий украинский суперфуд. Многие люди недооценивают эту зелень. И очень зря.
Именно черемша богата разнообразными микроэлементами и аминокислотами. В частности, ее считают прекрасным профилактическим средством при острых респираторных заболеваниях, пишет 24 Канал со ссылкой на Elle.
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Как черемша влияет на волосы
Черемша богата витаминами А и Е. Именно поэтому употребление этой зелени способствует:
- предотвращению выпадения волос;
- улучшению вида кожи;
- восстановлению волос и улучшению их состояния.
Какую пользу принесет употребление черемши / Фото Unsplash
Это растение также положительно влияет и на организм в целом. Оно способствует:
- укреплению иммунитета (через витамин С);
- поддержке сердечно-сосудистой системы;
- улучшению обмена веществ (соответственно и похудению).
Как употреблять черемшу
Черемшу можно употреблять по-разному. Свежее растение следует добавлять в салаты, различные основные блюда и овощные смузи. Высушенная зелень станет прекрасным дополнением многих блюд, поскольку она является интересной специей с ярко выраженным вкусом.
Как и с чем употреблять черемшу и какой вкус имеет это растение / Фото Pexels
Нужно понимать, что черемша имеет несколько специфический чесночный вкус. Запах этого растения напоминает квинтэссенцию зеленого лука и чеснока.