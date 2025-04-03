История культового мишки Ralph Lauren: 5 фактов об элитном символе бренда

История знаменитого мишки Ralph Lauren началась еще в 80-х годах. Основатель бренда американец Ральф Лорен получил подарок от брата Джерри Лорена –креативного директора мужской линейки. И такой милый подарок впоследствии нашел свое отражение в символе этой марки.

Джерри был ценителем плюшевых мишек от знаменитой фабрики Steiff, пишет 24 Канал. Этот бренд создал даже культового медведя Тедди в честь президента Рузвельта.

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Как появился мишка на вещах бренда Ralph Lauren

Коллеги решили удивить братьев, поэтому подарили медвежонка, одев его в одежду от Ralph Lauren. Сюрприз настолько понравился Ральфу Лорену, что он впоследствии привлек бренд Steiff к коллаборации. Через некоторое время мишка настолько сильно понравился покупателям, что стал не только талисманом марки, но и одним из главных героев американского бренда.

Бренд Ralph Lauren имеет еще один культовый символ – это игрок поло, сидящий на коне. Однако именно мишка украшает интерьеры магазинов или ресторанов, которые разбросаны по всему миру.



Наряд с мишкой Ralph Lauren / Фото из инстаграма Di Forte

В 1990 году Ральф Лорен выпустил первую небольшую партию: 200 мишек прибыли во флагманский магазин Ralph Lauren на Мэдисон-авеню. Клиенты раскупили новинку за выходные. Бренд не только создает наряды с этим персонажем, но и предлагает приобрести мишку, которого многие ценители бренда коллекционируют.

Первый свитер с мишкой, одетым в свитер с рисунком американского флага, появился в 1992 году. Затем его наносили на футболки, рубашки и другие наряды.



Наряд с мишкой Ralph Lauren / Фото из инстаграма Di Forte

Мишка Polo Bear стал символом элитного стиля и отражением элегантного образа жизни, поскольку изображался на костюмах, спортивных вещах для игры в гольф и свитшотах.

Некоторое время мишка отсутствовал в коллекции бренда, поскольку у бренда Ralph Lauren закончилось сотрудничество со Steiff, однако уже в 2013 году его вернули в моду и он стал настоящим символом марки, без которого сложно представить американского бренда. Теперь эти плюшевые мишки считаются коллекционными предметами и могут достигать нескольких тысяч долларов на аукционах.