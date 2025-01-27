Что купить на секонде в 2025 году: охотьтесь за несколькими трендовыми вещами

Винтажная мода уже давно занимает важное место в fashion-индустрии, поэтому модницы охотно покупают не только трендовые наряды, но и охотятся на секонде за определенными вещами, которые могут удачно интегрировать в свой гардероб.

Вокруг секонд-хенда ведутся немало разговоров – что можно покупать, а что не стоит, впрочем модницам все равно нравится азарт, который дает магазин подержанных вещей, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue. За невысокую цену на секонде можно приобрести качественную брендовую вещь, а если хорошо поискать, то эта одежда может идеально вписаться в трендовый образ на 2025 год.

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Мода циклична, поэтому в новом сезоне будут актуальными несколько вещей, которые были популярными еще 50 лет назад. Именно за этими элементами гардероба можно начать охоту в магазине переоцененных нарядов.

Утилитарная одежда

Стильным в 2025 году будет считаться образ на основе рубашки в оттенке хаки и брюк в тон. Также сверху можно добавить еще утилитарную куртку, которая удачно впишется в аутфит.



Вещи, которые будут в моде в 2025 году / Фото Vogue

Спортивная куртка

Самой модной курткой весной будет считаться спортивная. Ее можно охотно найти в женском отделе, поскольку там точно есть много фасонов в первый день завоза, среди которых вы найдете что-то для себя.



Одежда, которая будет в моде в 2025 году / Фото Vogue

Клетчатый принт

В этом году клетчатый принт будет особенно популярен, поэтому можно приобрести для себя красивую рубашку, жилетку, платье или любой другой наряд из качественного материала.



Вещи, которые будут в моде в 2025 году / Фото Vogue

Костюм

Даже на секонде можно приобрести безупречный классический костюм, состоящий из жакета и брюк палаццо. Не пренебрегайте мужским отделом, где можно найти маскулинный силуэт, который всегда будет оставаться в тренде.



Одежда, которая будет в моде в 2025 году / Фото Vogue

Графическая футболка

Весной в моде будут футболки и топы с графическими изображениями, вдохновленные иконами культуры – Моцартом, Бахом, Ван Гогом или Моне. Подобных футболок в винтажных магазинах или секондах всегда есть много, поэтому вам точно удастся найти что-то интересное.



Вещи, которые будут в моде в 2025 году / Фото Vogue