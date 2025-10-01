Какую теплую одежду носить этой осенью: она нужна всем женщинам
- Рекомендовано носить теплый свитер, угги на платформе, объемный шарф, вязаную бини и теплые носки для осеннего гардероба.
- Эти элементы помогут создать стильные образы в прохладную осеннюю погоду, когда зимняя одежда еще не актуальна.
Осень уже достаточно ощутима, потому что прохладные ветреные дни не позволяют носить балетки или легкие жакеты. Чтобы тепло одеться осенью, советуем обратить внимание на несколько универсальных элементов гардероба, которые должны быть у каждой женщины.
Выбранные вещи помогут чувствовать себя стильно и комфортно в переходный период, когда зимние вещи одевать еще не время, а летние – слишком легкие, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
Какую одежду купить осенью?
Теплый свитер
Эта базовая вещь способна помочь нам создать десятки образов. Нужно лишь накинуть ее поверх рубашки. Красиво смотрятся модели в конфетно-розовом, небесно-голубом или светло-зеленом оттенке. Свитер на плечах – это скорее, как дополнительный аксессуар, а теплый свитер можно одевать под брюки и джинсы.
Стильный наряд на осень 2025 / Фото Vogue
Угги на платформе
Этой осенью нам не обойтись без теплой и удобной обуви, которые всем нам известны. Угги предназначены для зимы, впрочем их без проблем можно носить даже в осеннюю пору с интересными свитерами, джинсами и дубленками.
Стильный наряд на осень 2025 / Фото Vogue
Объемный шарф
Вместо свитера на плечах можно носить большой шарф с бахромой. Благодаря ему можно создать немало повседневных образов. Стилисты советуют носить этот аксессуар с кроссовками, свободными брюками и объемным свитшотом.
Стильный наряд на осень 2025 / Фото Vogue
Вязаная бини
Шапка бини – лучшая вещь для прохладного сезона. Этот верхний аксессуар имеет такой же стильный вид, как панама или бейсболка. Благодаря шапке офисные образы будут иметь красивый и легкий вид с нотками драйва.
Стильный наряд на осень 2025 / Фото Vogue
Теплые носки
Для тех, кто хочет носить лоферы как можно дольше – советуем приобрести теплые носки. Правильная стилизация с жакетами, костюмами или кожаной курткой, поможет создать немало модных образов.
Стильный наряд на осень 2025 / Фото Vogue
Чтобы иметь стильный образ в этих вещах, дизайнер Андре Тан рассказал в своем инстаграме о лучших сочетаниях цветов в одежде. По советам специалиста, лучше всего между собой сочетается лаймовый и шоколадный, винный и красный, розовый и коричневый, горчичный и серый, а также хаки и молочный.
Что еще купить этой осенью?
- Резиновые сапоги Hunter стали популярным трендом этой осенью благодаря инфлюенсерам и их стильным образам.
- Купить оригинальные резиновые сапоги можно в онлайн-мультибрендовых магазинах и сети магазинов HalfPrice.
