Осень уже достаточно ощутима, потому что прохладные ветреные дни не позволяют носить балетки или легкие жакеты. Чтобы тепло одеться осенью, советуем обратить внимание на несколько универсальных элементов гардероба, которые должны быть у каждой женщины.

Выбранные вещи помогут чувствовать себя стильно и комфортно в переходный период, когда зимние вещи одевать еще не время, а летние – слишком легкие, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

Какую одежду купить осенью?

Теплый свитер

Эта базовая вещь способна помочь нам создать десятки образов. Нужно лишь накинуть ее поверх рубашки. Красиво смотрятся модели в конфетно-розовом, небесно-голубом или светло-зеленом оттенке. Свитер на плечах – это скорее, как дополнительный аксессуар, а теплый свитер можно одевать под брюки и джинсы.



Стильный наряд на осень 2025 / Фото Vogue

Угги на платформе

Этой осенью нам не обойтись без теплой и удобной обуви, которые всем нам известны. Угги предназначены для зимы, впрочем их без проблем можно носить даже в осеннюю пору с интересными свитерами, джинсами и дубленками.



Стильный наряд на осень 2025 / Фото Vogue

Объемный шарф

Вместо свитера на плечах можно носить большой шарф с бахромой. Благодаря ему можно создать немало повседневных образов. Стилисты советуют носить этот аксессуар с кроссовками, свободными брюками и объемным свитшотом.



Стильный наряд на осень 2025 / Фото Vogue

Вязаная бини

Шапка бини – лучшая вещь для прохладного сезона. Этот верхний аксессуар имеет такой же стильный вид, как панама или бейсболка. Благодаря шапке офисные образы будут иметь красивый и легкий вид с нотками драйва.



Стильный наряд на осень 2025 / Фото Vogue

Теплые носки

Для тех, кто хочет носить лоферы как можно дольше – советуем приобрести теплые носки. Правильная стилизация с жакетами, костюмами или кожаной курткой, поможет создать немало модных образов.



Стильный наряд на осень 2025 / Фото Vogue

Чтобы иметь стильный образ в этих вещах, дизайнер Андре Тан рассказал в своем инстаграме о лучших сочетаниях цветов в одежде. По советам специалиста, лучше всего между собой сочетается лаймовый и шоколадный, винный и красный, розовый и коричневый, горчичный и серый, а также хаки и молочный.

Что еще купить этой осенью?