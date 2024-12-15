В декабре начинаются распродажи, поэтому каждой моднице надо составить список fashion-покупок, пишет 24 Канал. Если вы еще не знаете, что приобрести на зиму, то мы составили самые желанные вещи, которые будут носить в этом сезоне все модные девушки.

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Ваше внимание должно быть сосредоточено на теплых и комфортных вещах, в которых вы будете себя прекрасно чувствовать. Кроме того, наряд должен быть теплым.

Зимняя куртка

Выбирайте на эту зиму стильный пуховик, который будет дополнять ваши повседневные образы. Куртка может быть базового цвета или же в ярком, чтобы она добавила аутфиту интересной изюминки. Чтобы вдохновиться интересными образами, больше интересных образов ищите на просторах пинтереста или инстаграма.

Короткая шуба

В этом году в моду вошла короткая шуба с длинным или коротким ворсом. Актуальной считается молочная, бежевая или коричневая шуба, которая хорошо сочетается с любым нарядом и обувью.

Трикотажный костюм

Зимой нам не обойтись без теплого трикотажного костюма. Выбирайте базовый комплект на основе свитера и брюк, которые хорошо подойдут к вашей верхней одежде и обуви.

Теплый свитер

В зимнюю пору приобретите для себя красивый свитер. Безупречно выглядит вещь в классических цветах, но не менее стильными остаются красные, голубые или синие свитера, которые хорошо стилизуются с лосинами, джинсами и брюками.

Шапка бини

Среди всех возможных головных уборов, шапка бини остается самой популярной. Она идеально дополняет пуховики, дубленки, шубы и утепленные пальто. Для того, чтобы образ выглядел еще красивее, добавьте шарф и перчатки в тон.