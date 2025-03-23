Какую одежду купить весной: 5 лучших вещей из базового гардероба

Каждая девушка хочет добавить немного стильных и функциональных вещей в свой гардероб. Чтобы не ошибиться с выбором, предлагаем выбрать наряд из базового гардероба, который точно понравится всем.

Весной у многих глаза разбегаются от интересных идей наряда, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Но какими бы ни были красивыми трендовые вещи, стоит все же начать с базы. Речь здесь идет не о банальных рубашках белого цвета или черных гольфах.

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Предлагаем в этом сезоне собрать трендовый и функциональный базовый гардероб. Именно поэтому советуем присмотреться к нескольким вещам, которые могут удачно завершить ваш look.

Брюки палаццо

Кроме базовых черных, добавьте в свой гардероб цветные брюки палаццо. Добавьте белый, кремовый, серый цвет, благодаря которым сможете создать множество красивых образов.

Замшевый жакет

Коричневая замша является хитом 2025 года. В моде сейчас замшевые кроссовки, впрочем советуем добавить в гардероб еще и замшевый жакет, который станет модной альтернативой всем остальным жакетам.

Куртка-бомбер

Это достаточно практичный и стильный вариант верхней одежды на весну 2025. Выбирайте тот фасон, который вам больше всего нравится и завершайте ими все красивые аутфиты.

Балетки Mary Jane

Эта игривая и романтическая обувь снова в моде. Весной у каждой девушки будет прекрасная возможность экспериментировать с красивыми балетками, выбирая для себя самый интересный вариант.

Джемпер-поло

Этой весной в моде будет джемпер с воротничком поло. Это довольно удачная альтернатива базовым лонгсливам и гольфам. Этот джемпер можно обыгрывать в стиле Old Money или Tennis Core.