Этим летом женский гардероб становится смелее, свободнее и еще более чувственным. Мода не требует идеальных форм – она предлагает чувствовать себя красивой здесь и сейчас. Стилист Галина Денисюк рассказывает, какие вещи и силуэты стали главными героями лета 2025, как их носить и почему главное – это не фасон, а ваше ощущение себя.

В трендах всегда будет оставаться легкость, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилистки. Мода летом призывает женщин не прятаться, а проявляться – через цвета, крой, фактуры. Стильные образы помогут вам рассказать о себе без слов.

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Какие силуэты и фасоны в моде этим летом?

По словам стилистки, женщина этим летом может быть разной – хрупкой или сильной, закрытой или открытой, в мини или макси. Тренды не заставляют выбирать что-то одно, а позволяют быть собой.

Платья – главные вещи сезона

"Платье – это самый легкий способ выглядеть собранно и стильно, потратив минимум усилий. В нем уже есть завершенный образ", – отметила Галина Денисюк.

Топ-тренды среди платьев:

платья-комбинации из шелка и сатина, длиной до середины икры или макси;

модели с вырезами на талии, спине или бедрах;

платья-трапеции из легкого хлопка или льна – удобные для жары;

многослойные модели из прозрачных тканей;

асимметричные силуэты с открытым плечом или косым низом.

Стилист добавила, что платья-комбинации являются вечной, классикой, но в этом году популярными будут и вырезы. Главное, чтобы в таких платьях тело дышало, а не выглядело искусственно обнаженным.

Юбки – динамика, длина, многослойность

Макси – главная длина сезона. Но не скучная макси из 2000-х, а та, которая движется вместе с вами. Идеально – с разрезами, прозрачными вставками, легкой асимметрией,

– советует Галина.

Актуальные модели:

джинсовая макси-юбка с разрезом;

многослойная шифоновая или сетчатая юбка;

юбка-карандаш с низкой посадкой;

юбки с запахом или драпировкой.

"Джинсовая юбка – универсальная вещь. Вы можете носить ее днем с кедами, а вечером с босоножками и топом – и уже образ для встречи или вечеринки. А прозрачные варианты – для смелых и уверенных. Но опять же – важно, с чем совместить. Контраст тканей всегда работает", – подчеркивает стилист.

Кроп-топы – сексуальность, которая не требует объяснений

Кроп-топы можно носить в любом возрасте. Даже несколько сантиметров открытого тела способны создать вау-эффект.

Среди трендов:

классические трикотажные кроп-топы;

топы с фонариками или объемными рукавами;

рубашки-кропы;

бралеты, которые носят даже под жакеты.

В 2025-м кропы стали настолько разными, что каждая найдет свой. Хлопок, трикотаж, сетка – все имеет право на жизнь. Главное – сочетать их с вещами, которые балансируют образ,

– говорит стилист.

Жакеты оверсайз – структура и сила

Жакет – это та вещь, которая собирает образ. По словам Галины Денисюк, блейзер – как рамка для картины. Как бы вы не выглядели без него – с ним будет больше уверенности.

Трендовые фасоны:

жакеты с четкими плечами, прямого мужского кроя прямого мужского кроя;

светлые оттенки: белый, молочный, светло-серый;

льняные рубашечные жакеты для летних образов;

жакеты без подкладки для легкой посадки.

"Объемные жакеты – это не только про офис. Их носят и на пляже, и с кроп-топами, и даже с мини. Все зависит от вашего воображения. И не бойтесь мужских фасонов – они наоборот подчеркивают женственность", – объяснила стилист.

Как собрать стильный образ – советы от Галины Денисюк

Тренды - это не инструкция. Это палитра, из которой вы рисуете свой стиль. Вот несколько ее советов:

выбирайте 1-2 трендовые элементы, не перегружайте образ;

играйте с фактурами: грубый деним и нежный шелк – идеальное сочетание;

не бойтесь открытых участков тела, но всегда сохраняйте баланс;

инвестируйте в качественную базу – белая рубашка, кроп-топ, жакет, юбка макси;

стиль – это уверенность. Если вам хорошо в вещи – она модная уже сейчас.

Дизайнер добавила, что лучший силуэт этого лета – это тот, в котором вы себя любите. Галина советует перестать гнаться за трендами, а начать играть с ними. Летом можно позволить себе быть разной каждый день.