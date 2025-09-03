Инфлюенсер Мари-Луиза Максвелл своим примером демонстрирует, что стиль не имеет возрастных ограничений, пишет 24 Канал со ссылкой на Who What Wear. Женщина демонстрирует свои любимые вневременные вещи, в частности юбки миди и спортивные штаны, а также рассказала, как их стильно сочетать.

Что носить женщинам после 50 лет?

Юбка миди

Джинсовая юбка миди идеально сочетается с сапогами на каблуке до колена, со свитером, жакетом, тренчем или пальто. На осень эта вещь станет выгодной инвестицией.



Одежда для женщин после 50 лет / Фото из инстаграма Мари-Луизы Максвелл

Жилетка

Простой жилет не требует особого ухода, а выглядит дорого и эффектно. Благодаря этому наряду можно быстро освежить свой образ. Жилетка с джинсами или брюками – это выигрышный комплект для любого возраста.



Одежда для женщин после 50 лет / Фото из инстаграма Мари-Луизы Максвелл

Спортивные штаны

На осень для удобства старшим женщинам вполне можно носить удобные спортивные штаны, которые подойдут для вечерних прогулок или выходных дней. Сверху к брюкам блогер советует одевать бомбер, а на низ – удобные кроссовки.



Одежда для женщин после 50 лет / Фото из инстаграма Мари-Луизы Максвелл

Вязаный костюм

Женщинам после 50 лет хорошо подходит серый цвет. Его можно носить даже с ног до головы. На осень подойдет сочетание свитера с юбкой, а на верх можно одеть серое пальто или куртку.



Одежда для женщин после 50 лет / Фото из инстаграма Мари-Луизы Максвелл

Широкие джинсы

Большинство женщин ограничивают себя от трендовых вещей, но этого делать не стоит. Джинсы с широкими штанинами удобны и удачно смотрятся с кроссовками или обувью на каблуках.



Одежда для женщин после 50 лет / Фото из инстаграма Мари-Луизы Максвелл

