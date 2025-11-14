В чем встречать 2026 год Огненной Лошади: полезные советы от Андре Тана

Новый год начинается не в полночь 31 декабря. Он начинается в тот момент, когда женщина выбирает себя. Именно так говорит Андре Тан, презентуя свою новую праздничную коллекцию Heart, созданную специально к 2026 году Красной Огненной Лошади.

Дизайнер предлагает встречать Новый год в цветах главного животного года, чтобы привлечь успех и счастье, пишет 24 Канал.

В чем встречать Новый год 2026?

Глубокий черный – позволит женщине выглядеть сдержанно и достойно;

Страстный красный – символизирует энергию, любовь и решительность;

Чистый белый – о балансе и новом начале в жизни.

Эти три цвета создают гармонию контрастов – этот эффект дизайнер научно выверил, вдохновляясь психологией цвета. Именно палитра из этих трех цветов станет идеальным выбором для Нового года.



Стильные образы на Новый год 2026 / Фото пресс-службы



Новая коллекция Heart Андре Тана создана из бархата, шелка и атласа. Именно эти ткани добавляют праздничной атмосферы образам. Платья созданы с женственным силуэтом, а жакеты и брюки имеют идеальную посадку и акцент на линиях.

Женщины весь год отдают себя другим – работе, семье семье, обстоятельствам. Новый год – это момент, когда стоит наконец подарить что-то себе. Что-то, что усиливает, раскрывает и напоминает о собственной красоте,

– отметил дизайнер.

В коллекции представлен полный набор образов, которые сейчас ищут на пинтересте и добавляют в вишлист все, кто готовится к праздникам. В список входит: платье с красным бантом, платье-жакет, платье с контрастной юбкой, топ с открытыми плечами, объемные блузы, жилет с баской, майка с бантом, шелковая юбка и бархатный корсет.



Стильные образы на Новый год 2026 / Фото пресс-службы



Эти вещи уже являются готовыми решениями, которые работают сами по себе. Достаточно лишь добавить украшения и сделать красивый макияж.

Издание In Journal рассказало, что в этом сезоне актуальны атласные, вязаные, кожаные, драпированные платья, а также платья в клетчатый принт. А еще в моде платья с объемными и драпированными рукавами, которые идеально подойдут для новогодней ночи.

Что надеть на Новый год?