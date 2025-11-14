В чем встречать 2026 год Огненной Лошади: полезные советы от Андре Тана
- Андре Тан представил праздничную коллекцию Heart, вдохновленную 2026 годом Красной Огненной Лошади, с основными цветами: черный, красный и белый.
- Коллекция включает платья, жакеты, топы и другие элементы, выполнены из бархата, шелка и атласа, создающие праздничную атмосферу и подчеркивающие женственность.
Новый год начинается не в полночь 31 декабря. Он начинается в тот момент, когда женщина выбирает себя. Именно так говорит Андре Тан, презентуя свою новую праздничную коллекцию Heart, созданную специально к 2026 году Красной Огненной Лошади.
Дизайнер предлагает встречать Новый год в цветах главного животного года, чтобы привлечь успех и счастье, пишет 24 Канал.
В чем встречать Новый год 2026?
Глубокий черный – позволит женщине выглядеть сдержанно и достойно;
Страстный красный – символизирует энергию, любовь и решительность;
Чистый белый – о балансе и новом начале в жизни.
Эти три цвета создают гармонию контрастов – этот эффект дизайнер научно выверил, вдохновляясь психологией цвета. Именно палитра из этих трех цветов станет идеальным выбором для Нового года.
Стильные образы на Новый год 2026 / Фото пресс-службы
Новая коллекция Heart Андре Тана создана из бархата, шелка и атласа. Именно эти ткани добавляют праздничной атмосферы образам. Платья созданы с женственным силуэтом, а жакеты и брюки имеют идеальную посадку и акцент на линиях.
Женщины весь год отдают себя другим – работе, семье семье, обстоятельствам. Новый год – это момент, когда стоит наконец подарить что-то себе. Что-то, что усиливает, раскрывает и напоминает о собственной красоте,
– отметил дизайнер.
В коллекции представлен полный набор образов, которые сейчас ищут на пинтересте и добавляют в вишлист все, кто готовится к праздникам. В список входит: платье с красным бантом, платье-жакет, платье с контрастной юбкой, топ с открытыми плечами, объемные блузы, жилет с баской, майка с бантом, шелковая юбка и бархатный корсет.
Стильные образы на Новый год 2026 / Фото пресс-службы
Эти вещи уже являются готовыми решениями, которые работают сами по себе. Достаточно лишь добавить украшения и сделать красивый макияж.
Издание In Journal рассказало, что в этом сезоне актуальны атласные, вязаные, кожаные, драпированные платья, а также платья в клетчатый принт. А еще в моде платья с объемными и драпированными рукавами, которые идеально подойдут для новогодней ночи.
Что надеть на Новый год?
Чтобы задобрить Красного Огненного Коня, рекомендуют выбирать красные, бордовые, золотые и бронзовые цвета в одежде.
Ткани должны быть натуральными (шелк или бархат), а украшения – металлическими с красными камнями.
