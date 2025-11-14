У чому зустрічати 2026 рік Вогняного Коня: Андре Тан показав найкраще вбрання
- Андре Тан презентував святкову колекцію Heart, натхненну 2026 роком Червоного Вогняного Коня, з основними кольорами: чорний, червоний та білий.
- Колекція включає сукні, жакети, топи та інші елементи, виконані з оксамиту, шовку та атласу, що створюють святкову атмосферу та підкреслюють жіночність.
Новий рік починається не опівночі 31 грудня. Він починається в той момент, коли жінка обирає себе. Саме так каже Андре Тан, презентуючи свою нову святкову колекцію Heart, створену спеціально до 2026 року Червоного Вогняного Коня.
Дизайнер пропонує зустрічати Новий рік у кольорах головної тварини року, щоб привернути успіх та щастя, пише 24 Канал.
У чому зустрічати Новий рік 2026?
Глибокий чорний – дозволить жінці виглядати стримано та гідно;
Пристрасний червоний – символізує енергію, любов та рішучість;
Чистий білий – про баланс та новий початок у житті.
Ці три кольори створюють гармонію контрастів – цей ефект дизайнер науково вивірив, надихаючись психологією кольору. Саме палітра з цих трьох кольорів стане ідеальним вибором для Нового року.
Стильні образи на Новий рік 2026 / Фото пресслужби
Стильні образи на Новий рік 2026 / Фото пресслужби
Нова колекція Heart Андре Тана створена з оксамиту, шовку та атласу. Саме ці тканини додають святкової атмосфери образам. Сукні створені з жіночним силуетом, а жакети та штани мають ідеальну посадку та акцент на лініях.
Жінки весь рік віддають себе іншим – роботі, сім’ї, обставинам. Новий рік – це момент, коли варто нарешті подарувати щось собі. Щось, що підсилює, розкриває і нагадує про власну красу,
– зазначив дизайнер.
У колекції представлений повний набір образів, які зараз шукають на пінтересті та додають у вішліст всі, хто готується до свят. До списку входить: сукня з червоним бантом, сукня-жакет, сукня з контрасною підспідницею, топ з відкритими плечима, об’ємні блузи, жилет із баскою, майка з бантом, шовкова спідниця та оксамитовий корсет.
Стильні образи на Новий рік 2026 / Фото пресслужби
Стильні образи на Новий рік 2026 / Фото пресслужби
Ці речі вже є готовими рішеннями, які працюють самі по собі. Достатньо лише додати прикраси та зробити красивий макіяж.
Видання In Journal розповіло, що цього сезону актуальними є атласні, в'язані, шкіряні, драпіровані сукні, а також плаття в картатий принт. А ще в моді сукні з об'ємними та драпірованими рукавами, які ідеально підійдуть для новорічної ночі.
Що одягнути на Новий рік?
Щоб задобрити Червоного Вогняного Коня, рекомендують обирати червоні, бордові, золоті та бронзові кольори в одязі.
Тканини повинні бути натуральними (шовк чи оксамит), а прикраси – металевими з червоним камінням.
